بالتنسيق مع الصليب الأحمر.. الهلال الأحمر الفلسطيني يعزز قدرات مستشفى الأمل بالأوكسجين

غزة/سما/

قامت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بنقل محطة توليد أكسجين من مستشفى القدس في مدينة غزة إلى مستشفى الأمل في خان يونس، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث يُعد الأكسجين ضروريًا لإدارة حالات الإصابات، وسيعزز هذا المولد سعة العناية المركزة في جنوب غزة.

من ناحيته أشار الدكتور حيدر القدرة، المدير التنفيذي للجمعية في المحافظات الجنوبية، بان هذا العمل يأتي في اطار جهود الجمعية لدعم العمل الصحي في مستشفى الأمل، وتعزيز أقسام العمليات والعناية المكثفة والحضانة، واسناد المنظومة الصحية في قطاع غزة، خاصة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية، والنقص الحاد في الإمكانيات والموارد الطبية، جراء اغلاق المعابر.

حيث يعتمد الكثير من الجرحى والمرضى في غزة على إمدادات الأكسجين في المرافق الطبية للبقاء على قيد الحياة. ولا يزال الحصول على معدات الرعاية الصحية المنقذة للحياة، مثل إمدادات الأكسجين، للمرضى المصابين بجروح أو حالات خطيرة، أمرًا بالغ الصعوبة في غزة نظرًا لتناقص الإمدادات والصعوبات المستمرة في الوصول إلى المرافق الطبية.