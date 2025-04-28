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موجة غلاء جديدة في "إسرائيل": شركات غذاء ومشروبات ترفع الأسعار

الإثنين 28 أبريل 2025 05:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
موجة غلاء جديدة في "إسرائيل": شركات غذاء ومشروبات ترفع الأسعار



القدس المحتلة/سما/

أعلنت كبرى شركات المواد الغذائية والمشروبات في إسرائيل، اليوم الإثنين، عن رفع أسعار مجموعة واسعة من منتجاتها، على أن تدخل هذه الزيادات حيز التنفيذ تدريجيًا بين 15 أيار/ مايو و3 حزيران/ يونيو 2025، وتشمل منتجات الحليب، والمشروبات الغازية، والمياه المعدنية، إلى جانب سلع غذائية إضافية.

ورفعت شركة "شتراوس" أسعار منتجات الحليب غير الخاضعة للرقابة والتي تمثل نحو نصف منتجاتها، بنسبة تصل إلى 1.5%، فيما سيرتفع متوسط أسعار جميع منتجات الألبان بنحو 1%. وأفادت الشركة بأنها ستبدأ بتطبيق قرار رفع الأسعار في 3 حزيران/ يونيو المقبل.

كما بادرت شركة "تنوفا" إلى رفع أسعار منتجات الحليب التي تقدمها، مستندة إلى قرار حكومي سابق أتاح تعديل الأسعار الرسمية لمنتجات الحليب الخاضعة للرقابة، في ظل استمرار موجة غلاء الأسعار وارتفاع كلفة المعيشة في إسرائيل، التي تُصنف من بين أغلى دول العالم.

وأخطرت شركة "كوكا كولا" للمشروبات بائعي التجزئة برفع أسعار مجموعة من منتجاتها خلال الفترة المقبلة، لتشمل الزيادة مشروبات "كوكا كولا"، "فانتا"، "سبرايت"، "فيوز تي"، المياه المعدنية، بالإضافة إلى العصائر والبيرة، إضافة إلى المنتجات المجمدة التابعة لـ"بريغات".

ورفعت شركة "يونيلفر" أسعار مجموعة من منتجاتها، حيث أعلنت عن زيادة متوسطها 3.5% مع تسجيل ارتفاعات قصوى تصل إلى 9% لبعض المنتجات. وأوضحت الشركة في رسالة لعملائها أنها امتنعت عن رفع الأسعار منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2022.

وقالت إنها كانت قد أرجأت هذه الخطوة "رغم الارتفاعات الكبيرة في تكاليف الإنتاج". وقال إن أسعار الشوكولاتة والآيس كريم ومعظم منتجات العناية الشخصية والمنزلية ستبقى دون تغيير. ومن المقرر أن يبدأ سريان الأسعار الجديدة اعتبارًا من 15 أيار/ مايو المقبل.

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