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نادي الأسير : إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تتعمد نقل الأوبئة بين الأسرى

الإثنين 28 أبريل 2025 05:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الأسير : إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تتعمد نقل الأوبئة بين الأسرى



رام الله/سما/

 قال نادي الأسير الفلسطيني، الاثنين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد تنفيذ عمليات نقل للأسرى المرضى بين السجون والمعتقلات، بهدف نشر الأمراض والأوبئة بين الأسرى، وفق شهادات محبوسين.

وأوضح النادي في بيان، أن “إدارة سجون الاحتلال تتعمد نقل أسرى مرضى إلى سجون وغرف أخرى بهدف نشر الأمراض والأوبئة بين المحبوسين”.

وأضاف أن ذلك “ساهم في تصاعد الكارثة الصحيّة التي يواجهها الآلاف من الأسرى جرّاء انتشار مرض (الجرب – السكايبوس)، والذي شكّل سبباً مركزيا في استشهاد أسرى خلال الشهور الماضية”.

وذكر البيان نقلا عن شهادات أسرى أن “الاحتلال تعمّد نقل أسرى يعانون من مرض معدٍ دون تشخيص واضح له من سجن مجدو (شمال)، إلى سجن النقب (جنوب)، الأمر الذي أدى إلى إصابة أسرى في سجن النقب بالمرض”.

وبحسب النادي، “ظهرت أعراض على أسرى النقب منها أوجاع شديدة في البطن، وتقيؤ باستمرار، وهزال شديد، هذا إلى جانب إصابتهم بمرض (الجرب- السكايبوس)، الأمر الذي ينذر بخطورة كبيرة ومضاعفة على مصيرهم”.

واتهم إدارة سّجون الاحتلال بأنها “تتعمد ترسيخ الإجراءات التي فرضتها على الأسرى منذ بدء الإبادة، والتي شكّلت الأسباب المركزية لظهور الأمراض والأوبئة”.

وحتى مطلع أبريل/ نيسان 2025، تجاوز عدد الفلسطينيين بسجون الاحتلال الإسرائيلي 9 آلاف و900 أسير، بينهم 3 آلاف و498 معتقلا إداريا يُحتجزون دون تهمة أو محاكمة، وما لا يقل عن 400 طفل، و27 أسيرة، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.

وقبيل الشروع بالإبادة في أكتوبر 2023، بلغ عدد الفلسطينيين في سجون الاحتلال أكثر من 5 آلاف و250 أسيرا، بينهم نحو 1320 معتقلا إداريا و40 أسيرة، إضافة إلى 170 طفلا.

ووثق النادي استشهاد 63 أسيرا فلسطينيا داخل السجون الإسرائيلية منذ بدء حرب الإبادة، بينهم 40 من قطاع غزة، أحدثهم الطفل وليد أحمد، جراء التعذيب الشديد والإهمال الطبي، وفق ما تؤكده مؤسسات حقوقية فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة خلّفت نحو 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

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