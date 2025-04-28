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برنامج الأغذية العالمي يعتزم التخلي عن 25% إلى30% من موظفيه لنقص التمويل

الإثنين 28 أبريل 2025 05:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
برنامج الأغذية العالمي يعتزم التخلي عن 25% إلى30% من موظفيه لنقص التمويل



أ ف ب/سما/

يعتزم برنامج الأغذية العالمي خفض عدد موظفيه، بنسبة تراوح بين 25 و30% على مستوى العالم، بسبب تراجع التمويل المخصص للمنظمة الدولية، بحسب رسالة إلكترونية، اليوم الإثنين.

وقالت الرسالة "خلصنا إلى أن برنامج الأغذية العالمي، يجب أن يخفض قوته العاملة العالمية بنسبة تراوح بين 25 و30%، مما قد يؤثر على ما يصل إلى ستة آلاف وظيفة مع الاستعدادات الجارية لعام 2026".

وبحسب الرسالة فإن "توقعاتنا الحالية لتمويل المانحين لعام 2025 هي 6,4 مليارات دولار أميركي، ما يمثل انخفاضا بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي".

وأضافت: "لا نزال نشعر بالقلق، إزاء عدم وجود أي بوادر تحسن في الوضع".

وأشارت إلى أن "هذا التحول الهيكلي - الضروري للحفاظ على الموارد لدعم العمليات الحيوية - سيؤثر على جميع المناطق الجغرافية، والأقسام والمستويات في المنظمة".

وقبل التخفيضات، كان لدى برنامج الأغذية العالمي الذي تأسس عام 1961 23000 موظف في 120 دولة، وفقا لموقعه الإلكتروني.

وأضاف البرنامج أن "حجم تخفيضات القوة العاملة المطلوبة هو خبر يصعب قوله بل يصعب سماعه. ومع ذلك، فهو القرار الضروري والمسؤول بالنظر إلى توقعات التمويل الهشة لدينا".

وألغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 83% من الميزانية المخصصة لبرامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID). وكانت تُخصص لهذه الوكالة وحدها ميزانية سنوية قدرها 42,8 مليار دولار، أي 42% من المساعدات الإنسانية الموزعة عالميا.

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