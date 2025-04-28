42 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

غزة/سما/

أفادت مصادر طبية، مساء اليوم، باستشهاد 42 مواطنا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم معظمهم في مدينة غزة وشمال القطاع.

وفي أحدث الغارت، استشهد 8 مواطنين إثر قصف إسرائيلي على منزل في منطقة السطر الغربي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما استشهد 10 مواطنين بينهم 4 أطفال بقصف طيران الاحتلال مجموعتين من الفلسطينيين قرب مفترق الغفري ودوار أبو مازن في مدينة غزة.

كما أفادت مصادر محلية باستشهاد مواطن في قصف مدفعي محيط مسجد البركة في بيت لاهيا، واستشهاد آخرين إلى جانب عدد من الإصابات في قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة غزة.

وأضافوا، أن طائرات الاحتلال الحربية أغارت مرتين مستهدفة شرق حي التفاح شرق مدينة غزة.

كما استشهد وأصيب عشرات المواطنين، غالبيتهم من الأطفال، منذ فجر اليوم الاثنين، جراء قصف الاحتلال المتواصل على أنحاء متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد ثمانية مواطنين جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة كوارع بخان يونس، ومواطنان في قصف مخيم الشافعي غرب المدينة.

واستشهد 10 مواطنين، جراء قصف الاحتلال منزلا غرب مخيم جباليا شمال القطاع.

واستشهد 6 مواطنين، وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال منزلا غرب مدينة بيت لاهيا.

ونقلا عن مصادر طبية، أكثر من 65% من الشهداء الذين قتلهم الاحتلال هم من فئات الأطفال، والنساء، وكبار السن، حيث ارتكب الاحتلال جريمة قتل بحق أكثر من 18,000 طفل، وأكثر من 12,400 امرأة وأباد أكثر من 2,180 عائلة، حيث قُتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة بالكامل، كما أباد أكثر من 5,070 عائلة فلسطينية أخرى، ولم يتبقّ منها سوى فرد واحد على قيد الحياة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بحسب آخر إحصاءات وزارة الصحة، إلى 52,314 شهيدا و117,792 مصابا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، لتعذر الوصول إليهم وانتشالهم.