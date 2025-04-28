"عاصفة في مصر".. الإعلام العبري يعلق على تسريب صوت جمال عبد الناصر حول "إسرائيل"

القدس المحتلة/سما/

أثار تسجيل صوتي نادر للرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر يعود إلى 4 أغسطس 1970 جدلا واسعا، وعلقت وسائل إعلام إسرائيلية على محتواه تحت عنوان "عاصفة في مصر".



ونقل موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي - الأكثر انتشاراً في إسرائيل - أن التسجيل كشف عن رأي نادر لعبد الناصر قال فيه: "اليهود متفوقون علينا في كل شيء"، معبراً عن اعترافه بالصعوبات العربية في مواجهة إسرائيل.

وأوضح الموقع أن العاصفة الإعلامية التي أحاطت بالتسجيل تسلط الضوء على نقاش مستمر في المجتمع المصري حول كيفية التعامل مع التطورات على الساحة الفلسطينية، وإمكانية جر مصر إلى صراعات مباشرة في المنطقة، وهو سؤال لا يزال قائماً بعد خمسة عقود من كلمات عبد الناصر.

وتضمن التسجيل انتقادات حادة من عبد الناصر لحكومات عربية ومنظمات فلسطينية بسبب ما وصفه بـ"المزايدات" ضده، مع إشاراته إلى تفضيل الحلول السلمية بدلاً من الحرب الشاملة ضد إسرائيل، حيث دعا الذين يقترحون المواجهة العسكرية إلى "الخروج ومحاربتها بأنفسهم".

وأشار الموقع إلى أن مصر لم تؤكد أو تنفي صحة التسجيل الذي يعتبر استثنائياً لاشتماله على أصوات عبد الناصر والزعيم الليبي معمر القذافي وآخرين، حيث تم التسجيل قبل شهرين فقط من وفاة ناصر في سبتمبر 1970.

ونقل الموقع عن التسجيل قول ناصر: "إذا أردنا تحقيق هدف، علينا أن نكون واقعيين وأن نفهم كيف نحققه"، مع تأكيده أن أميركا تدعم إسرائيل، وانتقاده لمصر والعراق وسوريا والجزائر واليمن والمنظمات الفلسطينية.

ولفت الموقع إلى أن ناصر أبدى استعداده لاتفاقية سلام جزئية مقابل إعادة الأراضي المحتلة عام 1967، في حين انتقد الدول العربية التي تقدم "عروضاً سعرية" دون اتخاذ إجراءات فعلية.

وبينما نفت مكتبة الإسكندرية نشر التسجيل باسمها، أكد الموقع أنه لم يتم نفي مصداقيته حتى الآن، مشيراً إلى تصريحات عبد الحكيم نجل ناصر بأن التسجيل جاء من أرشيف والده وأنه لم يضر بتراثه.

وأوضح الموقع أن التسريب أثار ردود فعل واسعة في مصر، خاصة في ظل الحرب على غزة، بين من يراه محاولة لتقويض الروح الوطنية، ومن يؤكد أنه يعكس نهج ناصر في الواقعية السياسية.

وفي أعقاب الجدل، دعا أعضاء البرلمان المصري إلى إصدار قانون لحرية المعلومات يسمح بالوصول إلى التسجيلات التاريخية، بينما أكد خبراء وجنرالات مصريون سابقون أن هذه التصريحات تدعم نهج عبد الناصر في إدارة الصراع مع إسرائيل وفقاً للظروف وليس كسياسة حرب عمياء.