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بزشكيان يصل إلى أذربيجان قبل أيام من زيارة مقررة لنتنياهو إلى باكو

الإثنين 28 أبريل 2025 05:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
بزشكيان يصل إلى أذربيجان قبل أيام من زيارة مقررة لنتنياهو إلى باكو



القدس المحتلة/سما/

ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية اليوم الاثنين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يزور أذربيجان في 8 مايو المقبل، فيما وصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم إلى باكو.


ونقل الموقع الإلكتروني للقناة عن مصادر قولها: "من المتوقع أن يقوم رئيس الوزراء نتنياهو بزيارة إلى أذربيجان في 8 مايو".

كما أفادت وسائل الإعلام الأذربيجانية منذ لحظات، بوصول الرئيس الإيراني إلى باكو قبل أيام فقط من الزيارة المخطط لها لبنيامين نتنياهو إلى باكو. 


وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" قد أفادت في أبريل الماضي بأن هناك مفاوضات تجري لترتيب زيارة نتنياهو إلى باكو، التي تلعب دور الوسيط بين إسرائيل وتركيا في ظل التوترات القائمة في سوريا، كما كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن محادثات بين بلاده وإسرائيل والولايات المتحدة حول حماية الأجواء السورية ومنع التصعيد، حيث قال خلال مؤتمر صحفي في ختام "منتدى أنطاليا الدبلوماسي" أن هناك حاجة لتحديد قواعد واضحة للأجواء السورية، بما يمنع أي صراع بين الأطراف المعنية، سواء كانت إسرائيل أو الولايات المتحدة.

وشهدت باكو في أبريل الجولة الأولى من المحادثات بين إسرائيل وتركيا، حيث حاول الجانبان التوصل إلى اتفاق لمنع تصاعد التوتر في سوريا، إلا أن الاجتماع لم يسفر عن تجاوز الخلافات بين الطرفين. 

ولم تعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية رسميا عن زيارة نتنياهو إلى أذربيجان بعد. 

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