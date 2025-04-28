إيران ترد على تهديدات نتنياهو: أي عمل عدائي سيواجه برد مدمر

طهران/سما/

ردت إيران على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي هدد فيها بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، محذرة من أن أي عمل عدائي سيواجه برد قوي وحاسم.



وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي أن "إسرائيل تدرك جيدًا أن أي مغامرة أو خطوة خاطئة ضد إيران ستواجه ردا مدمرا".



وأضاف بقائي أن هذه التصريحات الإسرائيلية ما هي إلا محاولة لـ"التغطية على جرائم الإبادة التي ترتكبها ضد الفلسطينيين، وتعطيل المسار الدبلوماسي الجاري".

وفي سياق منفصل، أعلن المتحدث عن وصول وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران لإجراء مشاورات مع مسؤولي منظمة الطاقة الذرية الإيرانية. وأوضح أن المحادثات ستتركز على الجوانب الفنية، خاصة فيما يتعلق بـ"اتفاقية الضمانات".

وشدّد على أن "إيران تريد من الوكالة أن تقوم بدورها الفني بموضوعية، بعيدا عن أي ضغوط سياسية"، مضيفا: "لن نتفاوض عبر وسائل الإعلام، لكن حق إيران في تخصيب اليورانيوم يجب أن يكون جزءا أساسيا من أي اتفاق حقيقي".

وأشار إلى أن الدخول في التفاصيل الفنية قد يبطئ سير المفاوضات، لكنه أكد استعداد طهران لتقصير المدة الزمنية للوصول إلى اتفاق.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من تصريحات نتنياهو التي هدد فيها بتدمير المنشآت النووية الإيرانية، قائلا: "سنعمل على تدمير مفاعلات إيران ومنشآت التخصيب لضمان عدم قدرتها على تخصيب اليورانيوم لأي غرض. لن نقبل إلا بالقضاء الكامل على البرنامج النووي الإيراني، ولن نرضى بأي تسوية إلا على النمط الليبي".