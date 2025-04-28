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ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الأمريكي على مركز إيواء مهاجرين أفارقة شمال اليمن إلى 68 قتيلا

الإثنين 28 أبريل 2025 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الأمريكي على مركز إيواء مهاجرين أفارقة شمال اليمن إلى 68 قتيلا



صنعاء/سما/

ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الأمريكي الذي استهدف مركزا لإيواء المهاجرين الأفارقة في محافظة صعدة شمال اليمن إلى 115 قتيلا وجريحا، وفق تصريحات وزارة الصحة التابعة للحوثيين.


وقال أنيس الأصبحي المتحدث باسم الوزارة في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "إن 68 شخصا من المهاجرين الأفارقة استشهدوا وأصيب 47 آخرين جراء استهداف العدوان الأمريكي مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين".

وأضاف الأصبحي أنه "جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجمهوري في صعدة، فيما نقلت الحالات الحرجة إلى مستشفيات العاصمة صنعاء لتلقي العلاج بحسب الإمكانيات الطبية المتاحة".

وأشارت قناة "المسيرة" اليمنية عن صعوبات تواجه فرق الإسعاف والإنقاذ بسبب "الدمار الهائل الذي ألحقه القصف الأمريكي بالسجن الاحتياطي الخاص بإيواء المهاجرين والذي كان يضم 115 مهاجرا أفريقيا".

وذكرت أن "أحد الصواريخ لم ينفجر عند سقوطه على المكان المستهدف وأن الجهات المعنية تتعامل معه بحذر شديد".

وحتى اللحظة لم تصدر القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط، أي تعليق حول هذا القصف.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أشارت "المسيرة" إلى أنه تم انتشال 35 جثة من ضحايا نزلاء مركز الإيواء ولا يزال هناك قرابة 30 مفقودا تحت الأنقاض.


من جهته، قال بيان صادر عن وزارة الداخلية بحكومة صنعاء، إن مركز الإيواء يخضع لإشراف منظمة الهجرة الدولية ومنظمة الصليب الأحمر، واستهدافه "يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان".

وأضاف البيان أن الإدارة الأمريكية "تتحمل المسؤولية الكاملة عن الجريمة النكراء بحق المهاجرين الأفارقة".

وذكرت قناة "المسيرة" صباح اليوم الاثنين، أن مركز توقيف المهاجرين الأفارقة في إصلاحية السجن الاحتياطي بمحافظة صعدة تعرض لسلسلة غارات أمريكية.

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وأمس الأحد، أعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) أن القوات الأمريكية وجهت ضربات لأكثر من 800 هدف للحوثيين في اليمن منذ بدء العملية العسكرية الأمريكية في مارس الماضي.

وأضافت القيادة في بيان لها أنه "بنتيجة الضربات تم القضاء على المئات من مقاتلي الحوثيين وعدد من القياديين".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر يوم 15 مارس الماضي ببدء عملية عسكرية لضرب مواقع للحوثيين على خلفية إطلاقهم للصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل والسفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

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