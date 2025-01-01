الاحتلال أباد أكثر من 5,070 عائلة من قطاع غزة

غزة /سما/

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بأن الاحتلال الإسرائيلي أباد أكثر من 5,070 عائلة، لم يبق من كل منها سوى فرد واحد على قيد الحياة.



وأوضح المكتب في بيان له، الإثنين، أن الاحتلال ارتكب جريمة قتل بحق أكثر من 18,000 طفل، وأكثر من 12,400 امرأة، مضيفًا أن أكثر من 2,180 عائلة قُتل فيها الأب والأم وجميع أفراد الأسرة.



كما أشار البيان إلى أن الاحتلال قتل أكثر من 1,400 طبيب وكادر صحي، بالإضافة إلى مقتل 113 من أفراد الدفاع المدني.



وبيّن المكتب في بيانه أن الاحتلال قتل بدم بارد 212 صحفيًا، في محاولات متكررة لإسكات صوت الحقيقة.



واستأنفت إسرائيل الحرب على غزة، فجر الثلاثاء 18 آذار/ مارس، من خلال تصعيد عسكري كبير شمل معظم مناطق القطاع، في أكبر خرق لوقف إطلاق النار الساري منذ 19 يناير/ كانون الثاني الماضي؛ مما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات أغلبهم من الأطفال والنساء وكبار السن.