انخفاض أسعار الذهب عالميا

سما / وكالات /

انخفضت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة، اليوم الاثنين، وسط تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في حين زاد ارتفاع الدولار من الضغوط.

ووفقا لوكالة "بلومبيرغ " للأخبار الاقتصادية، تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4 بالمئة ليصل إلى 3272.89 دولار للأوقية (الأونصة)، كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة، إلى 3283.70 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 32.70 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 965.70 دولار، ونزل البلاديوم واحدا بالمئة إلى 939 دولارا للأوقية.

وسجلت أسعار الذهب مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 3500.05 دولار في 22 نيسان الحالي.