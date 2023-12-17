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القناة 14 العبرية : هكذا حاول مقاتلو القسام أسر أربع مجندات الاسبوع الماضي في غزة !!

الإثنين 28 أبريل 2025 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القناة 14 العبرية : هكذا حاول مقاتلو القسام أسر أربع مجندات الاسبوع الماضي في غزة !!



القدس المحتلة / سما/

تشير تقديرات جيش الاحتلال إلى إحباط محاولة كتائب القسام اختطاف أربع مجندات يوم السبت الماضي، عندما أطلق مقاومون خرجوا من نفق صاروخ "آر بي جي" على سيارة كانت تقلهن.

بحسب ما ذكرته "القناة 14"، وبحسب التقرير فإن من حال دون وقوع هذه الحادثة الصعبة هم جنود الدبابات الذين أطلقوا النار خلال 40 ثانية وعرقلوا خطة مقاتلي حماس، الذين عادوا إلى النفق وفروا من مكان الحادث.

ونقل التقرير عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إنه لو نجح المقاتلون في تنفيذ خطتهم، لكنا شهدنا اليوم أربع عمليات اختطاف إضافية.

ولم يصدر جيش الاحتلال بيانا رسميا بهذا الشأن.

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