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الاحتلال يفرج عن 11 معتقلا من قطاع غزة

الإثنين 28 أبريل 2025 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفرج عن 11 معتقلا من قطاع غزة



غزة / سما/

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن 11 مواطنا من قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأنه أُفرج عن 11 مواطنا من سجون الاحتلال، ونُقلوا إلى المستشفى الأوروبي في مدينة خان يونس، بعد الإفراج عنهم عبر معبر كرم أبو سالم.

وفي تقرير صدر مؤخرا عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، "لم تترك منظومة السجون بحسب إفادات لمجموعة من المعتقلين، أي أداة في سبيل سلبهم إنسانيتهم، ومحاولة كسرهم نفسياً، ومع مرور 19 شهراً على الإبادة، فإن الأوضاع وظروف الاعتقال لا تزال كما هي وفي المستوى نفسه، بل إنها تتفاقم، إذ يشكل عامل الزمن عاملا حاسماً في مصير المعتقلين، مع استمرار هذا التوحش في المستوى نفسه".

يذكر أن عدد معتقلي غزة الذين اعترفت بهم منظومة السجون حتى بداية نيسان/ إبريل 2025، (1747) معتقلا، وهذا العدد لا يتضمن المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

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