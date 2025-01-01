الحوثيون: 35 قتيلا بغاررة أمريكية على سجن لمهاجرين افارقة في صعدة

قال الحوثيون ، صباح اليوم (الاثنين)، أن الطيران الأمريكي قصف سجنا في محافظة صعدة اليمنية ، ما أدى إلى مقتل 35 مهاجرا أفريقيا على الأقل كانوا مسجونين فيه. ولم يرد الجيش الأميركي على هذا الادعاء حتى الآن.

وذكرت قناة الحوثيين أنه تم العثور على جثث العشرات من القتلى وسط أنقاض السجن في محافظة صعدة الواقعة شمال اليمن والتي تعتبر أحد معاقل الحوثيين.

نشرت القناة التلفزيونية صورا قالت إنها توثق الدمار في السجن الذي تعرض للقصف، وأفادت بأنه وقت الهجوم كان هناك نحو 100 سجين داخل المنشأة. كما أفادت الأنباء عن هجمات أميركية الليلة الماضية في مديريتي الجوف والمخابيت.

ونشر الجيش الأميركي، الليلة، بيانات عن العملية المستمرة ضد الحوثيين في اليمن ، والتي استمرت نحو شهر ونصف.

وبحسب القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM)، فإن العملية التي أطلق عليها اسم "Rough Rider" والتي بدأت منذ 15 مارس/آذار، أسفرت عن ضرب أكثر من 800 هدف استراتيجي في اليمن ومقتل المئات، بينهم شخصيات بارزة. وأشار البيان إلى أن إيران تواصل تقديم المساعدات للحوثيين.