الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

رام الله/سما/

توقّعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الاثنين، غائما جزئيا إلى صاف، معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح شمالية غربية إلى غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة قد تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح شمالية غربية إلى غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتوقّعت "الأرصاد" أن يكون الجو، يوم الأربعاء المقبل، غائما جزئيا إلى صاف، حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى معدلها السنوي العام بحوالي 10-12 درجة مئوية، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الخميس المقبل، يكون الجو غائما جزئيا ربيعيا ولطيفا ومعتدلا في معظم أنحاء البلاد، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.