الحرب على غزة .. عشرات الشهداء والجرحى واستهداف المقاهي والخيام والبيوت

غزة/سما/

واصلت طائرات الاحتلال لقصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 42 لعودة الحرب مخلفة اعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية ارتقى منذ فجر الأحد 70 شهيدا وعشرات المصابين.

غزة والشمال

واستشهد 17 مواطنا في غارتين منفصلتين بمدينة غزة ومخيم جباليا.

واستشهد عشرة مواطنين وإصابات جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة أبو مهادي محيط صالة الطيب غرب مخيم جباليا شمال غزة.

كما ارتقى سبعة شهداء وإصابات جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة الغماري بمحيط مشفى حمد شمال غرب مدينة غزة.

وكان ثمانية مواطنين ارتقوا في قصف استهدف مجموعة من المواطنين بحي التفاح مساء الأحد سبعة منهم من عائلة البطش وطفل من عائلة الدخاخني.

وانتشل المواطنون ثلاثة شهداء من عائلة الجليس التي تعرضت للقصف قبل عدة أيام.

وسط القطاع

ويتعرض وسط القطاع لسلسلة من الغارات العنيفة الممتدة منذ ثمانية واربعين ساعة وشملت استهداف مقاهي انترنت وبسطات وخيام نازحين.

وارتقى سبعة شهداء بقصف مقهي الصفطاوي بمدخل مخيم النصيرات على شارع صلاح الدين.

وادّت غارة على المخيم الحزائري شمال مشفى الأقصى بدير البلح لاستشهاد خمسة مواطنين في حين استشهد اربعة مواطنين باستهداف بسيطة وسط مدينة دير البلح .

وفجر اليوم وقعت إصابات جراء قصف الاحتلال منزلاً في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

ووصلت إصابات أطفال إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح بعد قصف الاحتلال موقعا في الزوايدة وسط قطاع غزة.

جنوب القطاع

وارتقى شهيدان بينهم الرضيعة مسك عليان ومصابون في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في مخيم الشافعي غربي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وارتفع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على منزل عائلة أبو كوارع في خان يونس إلى ثمانية بعد انتشال الشهيدة إيمان وديع كباجة.

وكان ثمانية مواطنين ارتقوا بقصف اسرائيلي على خيام النازحين بمدينة حمد شمال خان يونس.

واستشهدت الشابة مرام جابر موسى ماضي متأثرة بجراحها جراء قصف الاحتلال خيمة قرب مخيم الأرض الطيبة غربي مدينة خانيونس.

وقالت وزارة الصحة في التقرير اليومي أنه وصل مشافي القطاع ٥١ شهيدا بينهم احد عشر شهيدا انتشال و ١١٥ إصابة خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٥٢٢٤٣ شهيدا و ١١٧٦٣٩ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣ م.

واوضحت الصحة انها اضافت للإحصائية التراكمية للشهداء ٦٩٧ شهيد ممن اكتملت بياناتهم وتم اعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين.

وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (٢١٥١ شهيدا، ٥٥٩٨ اصابة).