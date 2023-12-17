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لندن: مجموعة داعمة لفلسطين نظمت مظاهرة عند جسر تاور الشهير وحاولت إيقاف المارثون

الإثنين 28 أبريل 2025 12:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لندن: مجموعة داعمة لفلسطين نظمت مظاهرة عند جسر تاور الشهير وحاولت إيقاف المارثون



لندن/سما/

ألقى متظاهرون مؤيدون لفلسطين مسحوقا أحمر على مسار ماراثون لندن، أحد أشهر الماراثونات العالمية، احتجاجًا على دعم السلطات البريطانية للإبادة الجماعية في إسرائيل بقطاع غزة.

ويذكر أن أعضاء من مجموعة داعمة لفلسطين تسمى “يوث ديماند”، نظمت مظاهرة عند جسر تاور الشهير خلال ماراثون لندن، الأحد.

وأوضح أن اثنين من أعضاء المجموعة قفزا على مسار الماراثون أثناء مرور العدائين على الجسر، وقاما بنثر مسحوق أحمر في محاولة لإيقاف السباق.

فيما هتف متظاهر آخر من المجموعة من على جانب الطريق، قائلا إن “حكومة حزب العمال البريطاني تفتح المجال أمام الإبادة الجماعية في فلسطين”.

وأكد المتظاهر أن لندن تواصل بيع الأسلحة لـ”دولة الإبادة الجماعية إسرائيل”، منتهكة القوانين البريطانية والقانون الدولي من خلال تزويدها بالأسلحة.

 

وقالت “يوث ديماند”، في بيان، إن المتظاهرَين ويلو، وكريستي، دخلا مسار سباق فئة النخبة للرجال بقمصان تحمل عبارة “توقفوا عن تسليح إسرائيل”.

وجاء في بيان المجموعة على منصة “إكس”، إن “غداء غزة آخذ في النفاد. وتسليح الإبادة الجماعية يعني تجاوز كل الحدود. لن نقف مكتوفي الأيدي”.

من جانبها، ذكرت شرطة لندن، في بيان، أن أحد موظفي المارثون أبعد المتظاهرين عن المسار، وأن أفراد الشرطة ساندته على الفور وقامت بتوقيفهما.

وأشار البيان، إلى أن المسحوق الأحمر الذي ألقاه المتظاهران كان عبارة عن غبار طباشير، وأنه لا يشكل خطرًا على العدائين المشاركين في الماراثون.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

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