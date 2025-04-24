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الشيخ يرد على نتنياهو

الإثنين 28 أبريل 2025 12:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ يرد على نتنياهو



رام الله/سما/

 أكد نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، الأحد، أن إقامة الدولة الفلسطينية هي مفتاح الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.


جاء ذلك في تغريدة نشرها الشيخ، عبر منصة “إكس”، ردا على تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وصف فيها فكرة إقامة دولة فلسطينية بأنها “سخيفة”.
وقال الشيخ: “الدولة الفلسطينية هي مفتاح الأمن والسلام والاستقرار والازدهار، والسخافة هي الإصرار (الإسرائيلي) على الاحتلال والاستمرار بالجرائم وتجاوز القانون الدولي”.
وأضاف: “أصغر شجرة زيتون في فلسطين عمرها أطول من هذا الاحتلال الزائل لا محالة”.

وفي وقت سابق الأحد، نقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” عن نتنياهو قوله خلال اجتماعه مع عشرات السفراء لدى الأمم المتحدة إن “فكرة إقامة دولة فلسطينية ستجلب السلام هي فكرة عبثية (…) لقد جربنا ذلك في غزة، ولن نستبدل نظاما يسعى لتدميرنا (حماس) بآخر (السلطة الفلسطينية) يسعى لنفس الهدف”.


وزعم نتنياهو، أنّ العائق الأساسي أمام السلام بين إسرائيل والفلسطينيين أنّ جزءا من الوطن العربي لا يزال يرفض الاعتراف بدولة يهودية ضمن أي حدود.
وأضاف: “لا أرى فرقًا جوهريا بين حماس والسلطة الفلسطينية”.

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