جثث على الكراسي.. مشاهد تدمي القلب لضحايا قصف إسرائيلي استهدف مقهى في النصيرات بغزة (فيديو)

غزة/سما/

أظهر مقطع فيديو صادم مشاهد مروعة ومرعبة توثق استشهاد وإصابة عدد من المواطنين كانوا يتواجدون داخل مقهى على خط صلاح الدين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، جراء قصف إسرائيلي.

ونشر المصور الفلسطيني أحمد نوفل عبر حسابه على "إنستغرام" مشهدا يظهر عددا من الضحايا قضوا نحبهم وهم جالسون على الكراسي داخل المقهى، وآخرون جثثا هامدة على الأرض، في مشهد أشبه بأفلام الرعب، فيما علا صراخ الموجودين.

وأشار مراسلنا إلى أن هذا القصف أسفر عن استشهاد 6 أشخاص على الأقل، وإصابة عدد كبير من المواطنين.

الفيديو أثار حزنا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر البعض عن شعورهم برموز تعبيرية لقلوب مكسورة ووجوه باكية، فيما ناجى كثيرون الله لهذا المصاب والمشهد الدامي.

وكانت وزارة الصحة في قطاع قد أعلنت غزة اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 52243 شهيدا و117639 مصابا، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023.

هذا واستأنفت إسرائيل في الـ18 من مارس الماضي عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، منهية بذلك هدنة هشة استمرت لنحو شهرين، كانت قد بدأت في يناير الماضي بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية، ونفذت سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع، فيما تستمر باستهداف عدة مناطق يوميا.