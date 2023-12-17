  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو: "إقامة دولة فلسطينية فكرة سخيفة"

الإثنين 28 أبريل 2025 12:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: "إقامة دولة فلسطينية فكرة سخيفة"



القدس المحتلة/سما/

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مواصلة اتفاقيات السلام لم تكن ممكنة لأن جزءا من العالم العربي كان يعمل ضد إسرائيل ومن بينهم الفلسطينيون.


وقال نتنياهو: "الحاجز الأكبر أمام السلام هو رفض الفلسطينيين الاعتراف بالدولة اليهودية، رفض الاعتراف هو سبب النزاع القائم في المنطقة منذ 100 عام"، مضيفا أن "إقامة دولة فلسطينية فكرة سخيفة وقد رأينا ما جلبته الدولة الفلسطينية في غزة، الفلسطينيون لا يريدون إقامة دولة إلى جانب إسرائيل بل دولة في داخل إسرائيل".

وأضاف: "اتفاقيات التطبيع التي أسعدتنا قابلتها محاولات إيران لتغيير العالم العربي وتأليبه علينا. إيران التزمت بتدمير إسرائيل لأنها تمنعها من السيطرة على الشرق الأوسط".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نحاول استعادة من بقي على قيد الحياة من رهائننا وجثامين القتلى من غزة، خطة (رئيس حركة حماس الراحل يحيى) السنوار التي أعدها بإحكام هو أن يشنوا علينا غزوات متتالية من غزة ولبنان لكننا أوقفنا كل ذلك".

وأضاف "مورست علينا ضغوط في مراحل مختلفة من الأمريكيين كي لا ندخل إلى غزة، وإدارة جو بايدن هددتنا بقطع الأسلحة عنا إذا دخلنا غزة فقلنا لهم إننا لسنا دولة تابعة".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "الإعلام المضلل يقول إننا نستهدف المدنيين في غزة، نستهدف منازل المدنيين قبل خروجهم منها، وزرت قواتنا في رفح وأخبروني أنهم قتلوا 12 ألف مقاتل ولم يقتلوا أي مدني"، مشيرا إلى أن "حماس لن تبقى في غزة لكننا لن نمكن السلطة الفلسطينية من إدارة غزة".

هذا ويهدد الجيش الإسرائيلي بتوسيع عملياته العسكرية في إطار حرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة بشكل كبير خلال الأيام المقبلة، مع الدفع بقوات احتياط إضافية، وذلك في إطار مساعيه للضغط على حركة "حماس" للقبول بشروطه في مفاوضات تبادل الأسرى.

الأكثر قراءة اليوم

وفد "حماس" يغادر القاهرة بعد مشاورات مكثفة مع المسؤولين المصريين ..

الصالحي يعترض وحيدا على ترشيح الشيخ نائبا للرئيس في اجتماع اللجنة التنفيذية

الليكود يطالب بالتحقيق: "تحريض على قتل نتنياهو وقطع رأسه"

جنود مذعورون هربوا من المواجهة وقائد تحصن بمنزله.. نشر نتائج التحقيق بهجوم “زيكيم” العسكرية خلال هجوم 7 أكتوبر

صحيفة عبرية : النفط من أذربيجان يصِل لأنقرة وبعدها لإسرائيل..

"بينت" : حكومة نتنياهو “الجبانة” وضعت السياسة فوق مصلحة البلاد

"هارتس": يموت الجنود مرة أخرى في غزة ويخضع الجيش الإسرائيلي لعملية خيبة أمل

الأخبار الرئيسية

20231217143814reup-2023-12-17t143648z_1020595656_rc27y4a75ost_rtrmadp_3_israel-palestinians-alsheikh.h-730x438

الشيخ يرد على نتنياهو

تقرير عبري يكشف وثائق سرية توضح خطة السنوار لخداع "إسرائيل" قبل 7 أكتوبر

20250427095903

"إسرائيل" أقرب لتوسيع عملياتها بغزة من التوصل لاتفاق: نتنياهو حاول ثني ترامب عن قبول أيّة مقترحات

20250427050032

نتنياهو : رئيس الشاباك يمثّل أكبر فشل استخباراتيّ بتاريخ "إسرائيل".. والأخير يرد

20250424102629reup-2025-04-24t102454z_335470838_rc274eariiem_rtrmadp_3_israel-palestinians-gaza.h-730x438

فايننشال تايمز: هل يستفيد نتنياهو من الدعم الأمريكي لتطبيق خطة التهجير لغزة؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية