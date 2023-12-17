نتنياهو: "إقامة دولة فلسطينية فكرة سخيفة"

القدس المحتلة/سما/

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مواصلة اتفاقيات السلام لم تكن ممكنة لأن جزءا من العالم العربي كان يعمل ضد إسرائيل ومن بينهم الفلسطينيون.



وقال نتنياهو: "الحاجز الأكبر أمام السلام هو رفض الفلسطينيين الاعتراف بالدولة اليهودية، رفض الاعتراف هو سبب النزاع القائم في المنطقة منذ 100 عام"، مضيفا أن "إقامة دولة فلسطينية فكرة سخيفة وقد رأينا ما جلبته الدولة الفلسطينية في غزة، الفلسطينيون لا يريدون إقامة دولة إلى جانب إسرائيل بل دولة في داخل إسرائيل".

وأضاف: "اتفاقيات التطبيع التي أسعدتنا قابلتها محاولات إيران لتغيير العالم العربي وتأليبه علينا. إيران التزمت بتدمير إسرائيل لأنها تمنعها من السيطرة على الشرق الأوسط".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نحاول استعادة من بقي على قيد الحياة من رهائننا وجثامين القتلى من غزة، خطة (رئيس حركة حماس الراحل يحيى) السنوار التي أعدها بإحكام هو أن يشنوا علينا غزوات متتالية من غزة ولبنان لكننا أوقفنا كل ذلك".

وأضاف "مورست علينا ضغوط في مراحل مختلفة من الأمريكيين كي لا ندخل إلى غزة، وإدارة جو بايدن هددتنا بقطع الأسلحة عنا إذا دخلنا غزة فقلنا لهم إننا لسنا دولة تابعة".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "الإعلام المضلل يقول إننا نستهدف المدنيين في غزة، نستهدف منازل المدنيين قبل خروجهم منها، وزرت قواتنا في رفح وأخبروني أنهم قتلوا 12 ألف مقاتل ولم يقتلوا أي مدني"، مشيرا إلى أن "حماس لن تبقى في غزة لكننا لن نمكن السلطة الفلسطينية من إدارة غزة".

هذا ويهدد الجيش الإسرائيلي بتوسيع عملياته العسكرية في إطار حرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة بشكل كبير خلال الأيام المقبلة، مع الدفع بقوات احتياط إضافية، وذلك في إطار مساعيه للضغط على حركة "حماس" للقبول بشروطه في مفاوضات تبادل الأسرى.