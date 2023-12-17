ارتفاع أسعار المواد الغذائية 527% في قطاع غزة

غزة/سما/

ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية في قطاع غزة بنسبة 527% حسب الغرفة التجارية في القطاع، نتيجة منع إسرائيل دخول السلع والمساعدات الإنسانية وحصارها للقطاع.



وأوضحت الغرفة في بيان نشرته وكالة "المركز الفلسطيني للإعلام" اليوم الأحد، أن إسرائيل تواصل "منع دخول شاحنات القطاع الخاص، مما تسبب في شلل شبه كامل لحركة التجارة".

كما أشارت إلى أن الأهالي في غزة يعانون من "تجويع وتعطيش متعمدين" تستخدمهما السلطات الإسرائيلية كسلاح ضد المدنيين.

وتابعت أن إغلاق المعابر ومنع وصول المساعدات الإنسانية يشكلان سياسة "تجويع متعمد" توظف ضد الفلسطينيين.

وحذرت الغرفة من انهيار كارثي للنظام الاقتصادي في القطاع بسبب الحصار المستمر، مؤكدة أن الوضع الراهن ينذر بكارثة إنسانية واجتماعية طويلة الأمد إذا استمرت الأوضاع على هذا النحو.