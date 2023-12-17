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قوات الاحتلال اعتقلت 75 فلسطينيا في الضفة الغربية خلال أسبوع

الإثنين 28 أبريل 2025 12:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال اعتقلت 75 فلسطينيا في الضفة الغربية خلال أسبوع



رام الله/سما/

أعن الجيش الإسرائيلي أن قواته شنت الأسبوع الماضي حملة أمنية واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال 75 مطلوبا ومصادرة أكثر من 40 قطعة سلاح.


وفي تطورات أخرى، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الأحد بأن الجيش الإسرائيلي هدم منزل فلسطيني في قرية الرام بالضفة الغربية، كما تم اعتقال "رئيس خلية مسلحة" في مخيم بلاطة قرب مدينة نابلس.

وأشارت التقارير إلى أن القوات اعتقلت شخصا يشتبه في أنه كان يخطط لتنفيذ هجوم في مدينة قلقيلية، بالإضافة إلى العثور على مخبأ للأسلحة داخل محل لبيع الملابس النسائية في مدينة الخليل.

وفي السياق ذاته، شهدت محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، اليوم الأحد، حملة مداهمات واعتقالات طالت 13 مواطنا.

وأوضحت مصادر أمنية ومحلية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت منازل المواطنين في المنطقة الجنوبية من المدينة، واعتقلت عددا من الأفراد 

وفي شمال الضفة الغربية، اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله، واعتقلت مواطنين اثنين هما محمد المصري وأحمد سمير نخلة، حيث أكدت المصادر المحلية أن الاعتقال جاء بهدف الضغط على نجل المواطن المصري لتسليم نفسه.

وفي بلدة العيسوية شمال شرق القدس، اعتقلت القوات الإسرائيلية الشابين سيف مهند عبيد ومحمد فريد عبيد بعد اقتحام منزليهما ومداهمتهما.

تأتي هذه العمليات في إطار سياسة الضغط المستمر التي تمارسها السلطات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وسط تصاعد التوترات واستمرار الانتهاكات بحق الفلسطينيين.

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