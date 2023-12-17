الحوثيون: استهدفنا قاعدة نيفاتيم الإسرائيلية بصاروخ باليستي فرط صوتي

صنعاء/سما/

أعلنت حركة "أنصار الله" اليمينة (الحوثيون) اليوم الأحد تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية في منطقة النقب جنوبي فلسطين.



وجاء في بيان الحركة: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها العدو الصهيوني بحق إخواننا قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية في منطقة النقب جنوبي فلسطين وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي، وقد حققت العملية هدفها بنجاح".

وأضاف البيان: "تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها ستواصل تطوير قدراتها العسكرية بما يلبي تطورات المرحلة ويكسر عنجهية العدوان الأمريكي وغروره، وأنها مستمرة في عملياتها العسكرية المساندة للشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة، وأنّ هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة، ورفع الحصار عنها.

من جانبها، أعلنت الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعتراض صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثيين من اليمن، مستهدفا منطقة وادي عربة وشمال البحر الميت.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه لم يتم تسجيل أي إصابات أو أضرار نتيجة هذا الهجوم.

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، حيث تستمر القوات اليمنية في تعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية، فيما تسعى إسرائيل إلى تعزيز إجراءاتها الأمنية لمواجهة مثل هذه التهديدات.

ومنذ منتصف مارس الماضي، تصاعدت وتيرة العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة والحوثيين، بعد إعلان "أنصار الله" استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي "مساندة للفلسطينيين في غزة".

وشنت القوات الأمريكية منذ حينها، مئات الغارات على اليمن، مما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 120 مدنيا وإصابة 256 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال.

وجاءت هذه الغارات عقب أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للجيش بتنفيذ "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، متوعدا بـ"القضاء عليها تماما".