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إعلام أمريكي ينشر رواية عن أسباب انفجار ميناء رجائي الإيراني

الأحد 27 أبريل 2025 11:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام أمريكي ينشر رواية عن أسباب انفجار ميناء رجائي الإيراني



واشنطن/سما/

قالت وسائل إعلام أمريكية إن الانفجار الذي هز ميناء "شهيد رجائي" في مدينة بندر عباس الإيرانية يوم أمس قد يكون ناجما عن اشتعال وقود صاروخي صلب.


ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر مطلعة أن "بيركلورات الصوديوم"، وهو مكون أساسي في الوقود الصلب للصواريخ، هو المادة التي تسببت في الانفجار.


من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، عبر متحدثتها الرسمية فاطمة مهاجراني، أن الانفجار الكبير نتج عن مواد كيميائية كانت مخزنة في الميناء.

وقالت مهاجراني: "الحادث المؤسف الذي وقع في ميناء شهيد رجائي لا يزال قيد التحقيق بشكل جاد، وتقوم الجهات المختصة بمتابعة الأسباب وظروف الحادث بدقة."

وأضافت: "نحث وسائل الإعلام وقادة الرأي العام على تجنب التكهنات المبكرة حتى اكتمال التحقيقات الرسمية."

كما أوضحت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أن "الحاويات المخزنة في أحد أقسام الميناء، والتي يُحتمل أنها احتوت على مواد كيميائية، هي مصدر الانفجار، لكن تحديد السبب الدقيق يتطلب الانتظار حتى إخماد الحريق بالكامل.

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