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صنعاء: فيديو يفطر القلوب لأم تبحث عن ابنتها تحت ركام منزلها المدمر بغارة أمريكية

الأحد 27 أبريل 2025 11:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
صنعاء: فيديو يفطر القلوب لأم تبحث عن ابنتها تحت ركام منزلها المدمر بغارة أمريكية



صنعاء/سما/

أظهر مقطع فيديو لحظات مليئة بالألم واليأس لأم يمنية تبحث عن ابنتها تحت أنقاض منزلها المدمر بعد غارة جوية أمريكية استهدفت محافظة السبعين في العاصمة صنعاء.


التقطت الكاميرات مشاهد الأم وهي واقفة بعجز تنادي على ابنتها بأمل يخالطه اليأس، بينما يحاول المواطنون مساعدتها في إزالة الركام بحثا عن أية علامة للحياة. المنزل، الذي كان ملاذا لعائلة متواضعة، تحول إلى كومة من الخرسانة المسحوقة والحديد الملتوي بعد الغارة التي استهدفت المنطقة. 


وأوضح مصدر محلي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان "العدوان الأمريكي استهدف بسلسلة غارات مديريتي السبعين وبني الحارث". وأشار إلى أن الغارات استهدفت حيا سكنيا غرب الروضة في مديرية بني الحارث، ومنزلا جوار مستشفى لبنان بحي 14 أكتوبر في مديرية السبعين.

كما شنت الطائرات الأمريكية سلسلة من الغارات على محافظات الحديدة والجوف ومأرب، وأوضح مصدر محلي أن "العدوان الأمريكي، استهدف بسلسلة من الغارات جزيرة كمران، وميناء رأس عيسى بمديرية الصليف واستهدف بغارة مديرية مدغل في محافظة مأرب، كما استهدف بأربع غارات مديرية العنان في محافظة الجوف".

وكانت "أنصار الله" قد أعلنت في 16 مارس الماضي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل الأمريكية، ردا على قصف جوي مكثف شنته الولايات المتحدة على صنعاء و7 محافظات تسيطر عليها الجماعة.

وجاء التصعيد العسكري، على خلفية إعلان الجماعة في 12 مارس، دخول قرارها استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، حيز التنفيذ، مهددةً باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى ردا على استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة.

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