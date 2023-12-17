فيدان يهاتف حسين الشيخ

أنقرة/سما/

أعرب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، عن تمنياته بالتوفيق للسياسي الفلسطيني حسين الشيخ، بعد تعيينه نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ونائبا لرئيس دولة فلسطين.

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس دولة فلسطين. صورة أرشيفية / MFATurkiye- X

وأفادت وكالة "الأناضول" نقلا عن مصادر في وزارة الخارجية التركية بأن فيدان أجرى اتصالا هاتفيا مع الشيخ، السبت.



وقالت المصادر إن الوزير فيدان، تمنى التوفيق للشيخ، في منصبه الجديد.

وفي وقت سابق من السبت، صادقت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على الترشيح المقدم من الرئيس محمود عباس لتعيين حسين الشيخ، نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونائبا لرئيس دولة فلسطين.

والخميس الماضي، وافق المجلس المركزي الفلسطيني "بالأغلبية الساحقة على استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس دولة فلسطين".

ويعد حسين الشيخ أحد أبرز السياسيين الفلسطينيين، وله تاريخ طويل في النضال الوطني، حيث قضى 11 عاما في سجون الإسرائيلية ينتمي الشيخ إلى حركة فتح وشغل مناصب قيادية عديدة منها رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية برتبة وزير حتى فبراير 2025، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ مايو 2022. كما كان عضوا في اللجنة المركزية لفتح منذ 2008، وشارك في مفاوضات المصالحة الفلسطينية ومؤتمرات دولية لدعم القضية الفلسطينية.

وجاء تعيين الشيخ في منصبه الجديد كجزء من إصلاحات السلطة الفلسطينية التي أُعلن عنها في القمة العربية غير العادية بالقاهرة في 4 مارس 2025، والتي تهدف إلى توحيد الصف الفلسطيني وتعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات السياسية والإنسانية.

وينظر إلى تعيين حسين الشيخ كخطوة استراتيجية لتعزيز موقف السلطة الفلسطينية في المفاوضات الدولية، خاصة مع تصاعد التحديات السياسية والاقتصادية.

يذكر أن المجلس المركزي هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني (أعلى هيئة تشريعية) التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومخول ببعض صلاحياته.