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"يوروفيجن" تسمح برفع علم فلسطين وتمنع رموز المثليين والأسرى الإسرائيليين في غزة

الأحد 27 أبريل 2025 11:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
"يوروفيجن" تسمح برفع علم فلسطين وتمنع رموز المثليين والأسرى الإسرائيليين في غزة



وكالات/سما/

أبدت إسرائيل امتعاضها من تغيير القواعد في مسابقة "يوروفيجن" الغنائية بعد السماح برفع علم فلسطين، ومنع رفع الرموز السياسية منها رموز الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

ووجهت صحيفة "يديعوت أحرونوت" سؤالا إلى اتحاد البث الأوروبي الذي ينظم مسابقة الأغنية الأوروبية، حول ما إذا كان من الممكن رفع علم يحمل رمز "الرهائن" أثناء المسابقة، ليأتي الرد عكس ما تريد، مؤكدا أنه يجب تجنب تعزيز الأهداف السياسية.

وغيرت "يوروفيجن" القواعد المتعلقة برفع الأعلام في المسابقة، حيث تمت الموافقة على أي علم قانوني وفقا للسياسة المتبعة في الدولة المضيفة سويسرا.

وخلافا للعام الماضي، سيكون من الممكن التلويح بالعلم الفلسطيني بين الحضور. وهذا العام، سيسمح للفنانين بإحضار علم واحد فقط خلال مسيرة الأعلام، وهو علم بلادهم.

وتمنع القواعد الفنانين من إحضار أي أعلام أخرى معهم على المسرح، بما في ذلك أعلام المثليين وأعلام الدول الأخرى.

وفي العام الماضي، ادعى نيمو، الفائز بمسابقة "يوروفيجن 2024"، في المؤتمر الصحفي الخاص بالفوز، أنه هرّب علما لـ "غير ثنائيي الجنس" إلى المسرح معه خلال موكب الأعلام بعد أن أُبلغ بأنه غير مسموح له بذلك.

وأفادت منظمة "دي آر" أيضا أن أي شخص يخالف سياسة العلم الرسمية - من المشجعين إلى الفنانين - قد يصادر علمه ويطرد من الساحة. وبالنسبة للمشاركين، تنص سياسة العلم على "احتمالية تحمل عواقب إضافية".

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