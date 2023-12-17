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مصر: سيدة تزعم تعرضها لاغتصاب جماعي وطفلتها تفضح حيلتها

الأحد 27 أبريل 2025 11:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: سيدة تزعم تعرضها لاغتصاب جماعي وطفلتها تفضح حيلتها



القاهرة/سما/

تحقق النيابة العامة المصرية في استغاثة مواطن عبر مواقع التواصل الاجتماعي زعم تعرض زوجته لاعتداء جنسي جماعي أمام طفلتها داخل مسكنهما بالجيزة، واتهم الأمن برفض تحرير محضر بالواقعة.


وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها أنها فحصت واقعة المنشور المتداول وزعم ناشره رفض الأجهزة الأمنية تحرير محضر بالواقعة وإساءة معاملته هو وزوجته، موضحة أن قسم شرطة ثان أكتوبر بمحافظة الجيزة تلقى بلاغا في 25 أبريل الجاري من عامل يتهم شخصا بالتواصل مع زوجته "عاملة نظافة" لتنظيف شقته، وبمجرد وصولها اكتشفت وجود آخرين معه وتعدوا عليها عنوة أمام طفلتها.

وأضاف بيان الداخلية أنه بمناقشة الزوجة اعترفت باتفاقها مع 3 أشخاص بالتواجد معهم "بمحض إرادتها" داخل شقة سكنية ملك أحدهم بمقابل مادي، وحال مقابلتهم وبرفقتها ابنتها "4 سنوات" حضرت والدة مالك الشقة وطردتهم، فانتقلوا إلى عمارة سكنية غير مأهولة، وعقب انتهائهم تقابلوا مع أحد أصدقائهم واصطحبوها لشقته.

وأضاف البيان، أن الزوجة أكدت اختلاقها واقعة التعدي عليها خشية افتضاح أمرها أمام زوجها بعدما أبلغت الطفلة والدها بما حدث.

وأشارت الوزارة إلى تأكيد التحريات صحة ما جاء باعتراف الزوجة، وأنه تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وهم 4 أشخاص لـ2 منهم معلومات جنائية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة برضاء المذكورة عقب اتفاقها معهم على المقابل المادي.

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