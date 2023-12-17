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رئيس الوزراء القطري: وساطتنا لوقف النار في غزة تواجه حملات مغرضة في "إسرائيل"

الأحد 27 أبريل 2025 11:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء القطري: وساطتنا لوقف النار في غزة تواجه حملات مغرضة في "إسرائيل"



الدوحة/سما/

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن جهود الوساطة التي تقودها بلاده لوقف إطلاق النار في قطاع غزة تواجه "سيلا من الإشاعات المغرضة".


وشدد على أن تعاملات الدوحة "شفافة"، وأن الادعاءات الموجهة ضدها "ثبت عدم صحتها"، مشيرا إلى أن حملة علاقات عامة "ممنهجة" شنت ضد قطر داخل إسرائيل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الأحد في الدوحة مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حيث شدد آل ثاني على أن قطر ستواصل التنسيق مع مصر، للدفع نحو إنهاء الحرب في غزة والدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأوضح آل ثاني أن الوساطة القطرية عملت على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية، مؤكدا أن مفاوضات وقف إطلاق النار لم تتوقف، رغم التعقيدات الميدانية والسياسية.

وأشار رئيس الوزراء القطري إلى أن حركة "حماس" أكدت "مرارا وعلنا" استعدادها لإعادة جميع الأسرى، داعيا إلى البناء على هذا الاستعداد لدفع المحادثات إلى الأمام.

كما نفى آل ثاني بشدة المزاعم التي تحدثت عن تورط قطر في دعم مظاهرات الطلاب بالولايات المتحدة، واصفا هذه الادعاءات بأنها "مجرد هراء لا أساس له من الصحة".

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن إسرائيل ترتكب تطهيرا عرقيا في قطاع غزة، مشيرا إلى أنها تمنع وصول الغذاء والمساعدات الإنسانية، رغم موافقة الجانب الفلسطيني على اتفاق لوقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق أكد محمود مرداوي، القيادي في حركة "حماس" أن المفاوضات في الدوحة والقاهرة لم تتوقف، مشددا على ضرورة إصرار الحركة على ضمانات إنهاء الحرب على قطاع غزة ورفض أي صفقات جزئية.

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