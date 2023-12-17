الجيش الإسرائيلي يشن غارة عنيفة على موقع في الضاحية الجنوبية لبيروت

القدس المحتلة/سما/

شن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، غارة جوية استهدفت مستودعا في منطقة الحدث بضاحية بيروت الجنوبية، بعد إنذار بالإخلاء وجهه لأهالي المنطقة.

مراسلنا: الجيش الإسرائيلي يشن غارة عنيفة على الموقع المهدد في الضاحية الجنوبية لبيروت (فيديوهات+صور)



وأفادت مصادر صحفية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة استهدفت منطقة الحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت، كان قد سبقها 3 غارات تحذيرية شنتها طائرات مسيرة تابعة له.

وأوضحت أن الموقع المستهدف في منطقة الحدث عبارة عن ما يعرف بـ"هنغار"، وهو خيمة كبيرة هيكلها معدني.

وأظهرت لقطات متداولة لحظة حصول الغارة الإسرائيلية على الموقع المُهدد واندلاع النيران فيه، فيما تجمهر العديد من المواطنين لمشاهدة الضربة.

وفي وقت سابق، وجه الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، إنذارا للمتواجدين في الضاحية الجنوبية لبيروت وخاصة في منطقة الحدث، فيما شنت طائرات مسيّرة تابعة له غارات تحذيرية على الموقع المهدد.



‏⁧وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في إنذاره:

"إنذار عاجل للمتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت وخاصة في حي الحدث:

‏لكل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخارطة المرفقة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله.

‏من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر وفق ما يُعرض في الخارطة".



وأفادت مصادر صحفية بأن طائرات الاستطلاع والمسيّرات إسرائيلية تحلق فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، تزامنا مع توجيه الجيش الإسرائيلي لهذا الإنذار، فيما شهدت المنطقة حالة من الهلع، وسط حركة نزوح كثيفة للأهالي.



وأشارت إلى أن طائرات مسيرة إسرائيلية شنت غارات تحذيرية للموقع المهدد، فيما تصاعد دخان منه بعدها.

يذكر أن آخر استهداف إسرائيلي للضاحية الجنوبية لبيروت بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، كان فجر يوم الثلاثاء 1 أبريل الجاري، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارة على مبنى في الضاحية، مشيرا إلى أن طائراته الحربية هاجمت بتوجيه من الشاباك ليل الاثنين-الثلاثاء منطقة ⁧الضاحية الجنوبية⁩ لبيروت⁩ مستهدفة المدعو حسن علي محمود بدير احد عناصر الوحدة 3900 في "حزب الله" و"فيلق القدس".

ونعى "حزب الله" اللبناني في بيان "الشهيدين علي حسن بدير (جواد) وحسن علي بدير (الحاج ربيع)، اللذين استشهدا في الغارة المعادية فجر الثلاثاء على مبنى في حي ماضي في الضاحية الجنوبية".

كما أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان أن "غارة العدو الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية أدت في حصيلة محدثة ثانية إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى 4، بعد وفاة جريح صباح الثلاثاء متأثرا بجروحه البليغة، ومن بين الشهداء سيدة، كما أدت الغارة إلى إصابة 7 أشخاص بجروح".