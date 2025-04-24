إبادة غزة.. 51 شهيدا فلسطينيا بقصف إسرائيلي على مناطق في القطاع

غزة/سما/

استشهد 51 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف خيم نازحين ومنازل وتجمعات مدنيين وصيادين في مناطق متفرقة في قطاع غزة، وفق ما ذكرته مصادر طبية وشهود عيان.

وأفاد شهود عيان بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف بالقذائف المدفعية أحياء الشجاعية والزيتون والتفاح شرق مدينة غزة.

وذكرت مصادر طبية أن “5 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون، بقصف من مسيرة إسرائيلية استهدف مجموعة من المدنيين” في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وصباح الأحد، ذكرت مصادر طبية بأن القصف الإسرائيلي أسفر عن سقوط “شهيدتين في منطقة وادي العرايس بحي الشجاعية”.

وفي استهداف ثانٍ، قال مسعفون إن “3 شهداء وعددا من المصابين سقطوا في قصف إسرائيلي على شارع السكة في حي الزيتون”.

وأفادت مصادر طبية بـ”استشهاد 3 فلسطينيين إثر قصف إسرائيلي على منزل في حي التفاح شرق مدينة غزة”، كما أفادت المصادر بـ”انتشال شهيد جراء قصف إسرائيلي على حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة”.

ووسط قطاع غزة، أفادت مصادر طبية بـ”استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف للطيران الإسرائيلي قرب مركز تجاري في مدينة دير البلح”.

وفي وقت سابق الأحد، “أغارت مسيرة إسرائيلية على منزل شرقي مخيم المغازي وسط القطاع، دون إصابات”، وفق شهود عيان.

وجنوب القطاع، أفادت مصادر طبية بسقوط “8 شهداء بينهم 3 أطفال وامرأة، في قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين شمال غربي مدينة خان يونس.

وفي وقت سابق الأحد، أفادت مصادر طبية بـ”استشهاد طفل يبلغ من العمر 17 عاما إثر قصف إسرائيلي على بلدة خزاعة شرق مدينة خان يونس”.

كما قالت المصادر نفسها، إن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت النار تجاه مجموعة من الصيادين قبالة شاطئ مدينة خان يونس ما أسفر عن استشهاد أحدهم وإصابة آخر بجروح متوسطة.

واستشهد طفل فلسطيني في قصف من مسيرة إسرائيلية استهدف، فجر الأحد، خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، حسب ما أفادت مصادر طبية في مستشفى “ناصر” بالمدينة.

من جانبهم قال شهود عيان إن “طائرات الاحتلال المروحية تطلق نيرانها صوب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بشكل كثيف ومتواصل منذ ساعات”.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.