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غزة: كاميرا جندي إسرائيلي تظهر اقتحام منازل مدنية وتنكيلا بفلسطينيين (شاهد)

الأحد 27 أبريل 2025 09:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: كاميرا جندي إسرائيلي تظهر اقتحام منازل مدنية وتنكيلا بفلسطينيين (شاهد)



غزة/سما/

أظهرت صور ومقاطع مصورة التقطتها كاميرا جندي إسرائيلي عثر عليها في حي الشجاعية شرق مدينة غزة تنكيل جيش الاحتلال بفلسطينيين، واقتحامه منازل مدنيين.

يأتي ذلك في ظل المأساة المستمرة التي يعيشها القطاع، حيث تواصل إسرائيل ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين منذ 19 شهرا.

وذكرت قناة الجزيرة التي نشرت الصور، الأحد، أن “كاميرا الجندي الإسرائيلي، التي التقطت الصور، فقدت منه بعد اشتباكات في حي الشجاعية بغزة”.

وأضافت أن “الصور والمقاطع المصورة تكشف عن تنكيل الاحتلال الإسرائيلي بمعتقلين فلسطينيين في الشجاعية، واقتحامه منازل مدنيين”.

وتعود الصور التي التقطتها عدسة الجندي الإسرائيلي إلى يوليو/ تموز 2024، حسب المصدر نفسه.

والسبت، قال كبير مسؤولي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” في الأراضي الفلسطينية المحتلة جوناثان ويتال، إن “العالم يشهد فظائع يومية في غزة”، في إشارة إلى حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في القطاع.

وحذر ويتال، في لقاء جمعه مع صحافيين في غزة، قائلا: “الأيام المقبلة في غزة ستكون حرجة، لا ينجو الناس في غزة، من لا يُقتلون بالقنابل والرصاص يموتون ببطء”، في إشارة إلى حالة الجوع الشديد ونقص الإمدادات.

وفي 2 مارس/ آذار الماضي أغلقت إسرائيل معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع، ما تسبب بتدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية محلية.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

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