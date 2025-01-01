قطر: نواصل جهودنا للتقدم نحو المرحلة الثانية من الصفقة ..

الدوحة / سما /

قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، إنه ركز خلال مباحثاته مع نظيره التركي هاكان فيدان، على ملف استمرار الحرب على غزة وتصرفات قوات الاحتلال في الضفة والقدس.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي، اليوم الأحد، أنه أعرب عن القلق البالغ من انهيار وقف إطلاق النار، واستئناف إسرائيل عدوانها على الشعب الفلسطيني، مما خلف المزيد من الضحايا، وتسبب في الدمار والمعاناة لما يزيد على مليوني فلسطيني.

وأكد ضرورة حشد الجهود الإقليمية والدولية، لفرض عودة الأطراف الفورية لتنفيذ المراحل المتوقفة من وقف إطلاق النار، والذي دخل حيز التنفيذ يوم 19 يناير بوساطة مصرية قطرية أمريكية.

وأكمل: «رغم العراقيل التي تصل إلى حد الابتزاز السياسي، نواصل العمل مع الشركاء في مصر والولايات المتحدة للتقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بهدف تنفيذه بالكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية».

وشدد على أن بلاده لا يمكن أن تقبل بتجويع الشعب الفلسطيني الشقيق، أو تسمح باستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح في الحرب.

وأوضح أن الدوحة تعمل مع الحلفاء والشركاء في المجتمع الدولي لمواصلة الضغط على إسرائيل، وإجبارها على فتح الحدود، للسماح بدخول المساعدات الحيوية والدواء والغذاء والوقود إلى القطاع.