فندق ريكسوس ترسانة إسطنبول يُرحّب بالسياح الخليجيين في صيف 2025

اسطنبول / وكالات/

أعلن فندق ريكسوس ترسانة إسطنبول عن استكمال استعداداته لاستقبال السياح من دول مجلس التعاون الخليجي خلال موسم صيف 2025، وذلك عبر توفيرمجموعة مُتكاملة من الخدمات الفاخرة والعروض المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الضيوف الخليجيين، في أجواء تمتزج فيها الضيافة التركية الأصيلة بأعلى معايير الراحة والفخامة.

ويتمتّع الفندق بموقع استراتيجي على ضفاف مضيق البوسفور، ويوفر تجربة إقامة استثنائية تشمل أجنحة راقية، مرافق ترفيهية متكاملة، ومطاعم تُقدّم أشهى المأكولات التركية والعالمية، بما في ذلك قوائم طعام حلال تناسب الذوق الخليجي.

وفي هذا السياق، قالت إدارة الفندق: "نتطلّع إلى استقبال ضيوفنا من دول الخليج العربي هذا الصيف، وقد عملنا على تطوير تجربة إقامة شاملة تواكب تطلعات العائلات الخليجية، سواءً من حيث الخصوصية أو مستوى الخدمات الراقية، إلى جانب برامج ترفيهية وثقافية تناسب جميع أفراد الأسرة."

وأكّدت أن الفندق يحرص على توفير بيئة مريحة وداعمة للضيوف العرب من خلال طاقم يتحدث اللغة العربية، وخدمات مُخصّصة تلبّي احتياجات الضيوف من منطقة الخليج، في الوقت نفسه قمنا بإطلاق باقات صيفية تتضمن الإقامة والوجبات اليومية، بالإضافة إلى رحلات بحرية سياحية خاصّة إلى أبرز معالم إسطنبول، مع ضمان أعلى درجات الخصوصية والراحة."

ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه أعداد السياح القادمين من دول الخليج إلى إسطنبول، مدفوعة بالموقع الجغرافي المُميّز للمدينة، وتنوعها الثقافي، وتوافر مرافق الضيافة الفاخرة التي تُلبّي مختلف الأذواق.

إطلالة على القرن الذهبي

منذ افتتاح فندق ريكسوس ترسانة إسطنبول، أعيد إحياء منطقة ترسانة إسطنبول التي تأسست منذ 600 سنة، والتي تعكس أهمّ أبرز العناصر القيّمة في تاريخ إسطنبول الثقافي والصناعي، والتي بقيت مهمّشة لسنوات عديدة،

يحمل فندق ريكسوس ترسانة إسطنبول، الذي يقع وسط هذه المنطقة المميّزة التي ستُصبح جزءاً من ذاكرة المدينة على المدى البعيد، رؤية جديدة وريادية لمفهوم الضيافة الحضرية. كما سيُساهم بشكل ملحوظ في نهضة الاقتصاد وخلق فرص العمل.

فندق ريكسوس ترسانة إسطنبول: جوهرة مجموعة ريكسوس

يضمّ فندق ريكسوس ترسانة إسطنبول 402 غرفة، ويعتبر جوهرة مجموعة ريكسوس التي تملك وجهات استثمارية موزّعة على ثماني دول وثلاث قارات،. سيوفّر ريكسوس ترسانة إسطنبول ملاذاًللاستجمام في قلب المدينة بالإضافة إلى تجارب استثنائية تُراعي احتياجات الضيوف، بفضل تصميمه الداخلي الذي يمزج بين التاريخ والثقافة والفن، ومساحاته المخصّصة لتقديم تجارب طعام فاخرة، فضلاً عن الأنشطة الرياضية التي تُعيد الصفاء إلى الجسم والروح، وحوض السباحة مترامي الأطراف الذي يتميّز بإطلالة فريدة على القرن الذهبي. ولا شكّ في أنّ الفندق سيُصبح من أهمّ معالم المدينة التي تستقطب السيّاح من داخل تركيا ومن جميع أنحاء العالم، نظراً إلى هندسته المعمارية التي تتناغم مع النسيج التاريخي للمنطقة، وقربه من مركز المدينة، والإطلالات المحيطة بالمدينة القديمة. علاوةً على ذلك، يُمكن الوصول إلى فندق ريكسوس ترسانة إسطنبول بسهولة عن طريق البحر.

يولي فندق ريكسوس ترسانة إسطنبول أولويّة كبيرة للثقافة والفنون والرياضة. ويُطلّ على القرن الذهبي، الذي يُعتَبر رمزاً من رموز نهضة المدينة منذ عهد البيزنطيّين، والذي يُشكّل ميناءً طبيعياً ممتازاًجعل من إسطنبول مركزاً تجارياً رئيسياً في منطقة المتوسط والشرق الأدنى خلال العصور الوسطى. ومن وحي موقعه، اختار الفندق مجموعة فنيّة مميّزة، تحت عنوان الاستدامة الثقافية، تشمل أعمالاًفنيّة مُعاصرة تحمل توقيع فنّانين محليّين وعالميّين، ويرافقها كاتالوغ وأرشيف رقمي.

كما سيستضيف الفندق فعاليّات محليّة ودوليّة عديدة في صالاته الفسيحة والفخمة، التي تشمل قاعة ترسانة إسطنبول للمناسبات.