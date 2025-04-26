"هارتس": يموت الجنود مرة أخرى في غزة ويخضع الجيش الإسرائيلي لعملية خيبة أمل

المحلل العسكري لصحيفة هآرتس عاموس هرئيل /ترجمة مصطفى إبراهيم

عادت الحرب في قطاع غزة إلى حياة الإسرائيليين. لقد حدث بالطريقة المعتادة - إصابات. وفي واقع الأمر، استؤنف القتال هناك منذ أكثر من شهر، في 18 مارس/آذار، بعد وقف إطلاق النار لمدة شهرين. واستأنفت القوات الجوية هجماتها في مختلف أنحاء القطاع على نطاق واسع، وفي وقت لاحق بدأت عملية توغل برية محدودة على أطراف المنطقة المخلاة. وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية التي تسيطر عليها حماس، فإن هذا الهجوم أدى إلى مقتل أكثر من 2000 فلسطيني، أكثر من نصفهم من المدنيين، لكنه لم يحظ بأي اهتمام تقريباً هنا لأنه لم يتضمن احتكاكاً عسكرياً فعلياً أو إصابات إسرائيلية.

وقد اختارت حماس في أغلب الحالات تجنب المواجهة. وفي رفح، حيث توغلت قوات الجيش الإسرائيلي نسبيا في عمق الأراضي الفلسطينية، قامت الحركة بإجلاء معظم مقاتليها ونقلهم إلى منطقة الملاجئ الإنسانية في المواصي، من أجل إنقاذ الضحايا. وتحدث السياسيون والجنرالات الإسرائيليون كثيرًا عن الضغط العسكري الذي من شأنه أن يغير المعادلة ويجبر حماس على الاستسلام، بطريقة تسمح بالإفراج عن المزيد من الرهائن. ولكن في الممارسة العملية، لم يحدث هذا حتى الآن. ويعاني المواطنون في قطاع غزة من تجدد الحرب، ويشعرون بالقلق من تزايد نقص الغذاء، ويشعرون بالقلق من سقوط المزيد من الضحايا. في الوقت الحالي، لا يزعج هذا الأمر بقايا قيادة حماس، الذين يظهرون عدم اكتراثهم بمصير سكان قطاع غزة.

في الأيام الأخيرة، تغير شيء ما، ولكن ليس للأفضل. خلال أسبوع واحد، من السبت الماضي حتى أول أمس، قُتل أربعة جنود من الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، لأول مرة منذ استئناف القتال. وأصيب أكثر من عشرة جنود. وشهدت منطقة الشجاعية شرق مدينة غزة، أمس الأول، اشتباكات عنيفة، أسفرت عن مقتل ضابط مدرع ومقاتل في قوة حرس الحدود. وأصيب ثلاثة جنود آخرين. وأصيب عدد من المقاتلين خلال عملية إنقاذ معقدة لقوة تعرضت لتبادل إطلاق نار. وفي المقابل، هاجمت طائرات سلاح الجو وبطاريات المدفعية أهدافا عديدة في شمال قطاع غزة. وقال سكان في المستوطنات المحيطة، حتى على بعد بضعة كيلومترات من القطاع، إن منازلهم تهتز من شدة القصف. وفي حادث آخر، على طريق فيلادلفيا في رفح، أصيب أربعة جنود.

في الليلة السابقة، تم بث برنامج "عوفدا" على قناة كيشت 12، وهو برنامج أعاد تمثيل معركة بين مقاتلي جولاني في نفس الحي في ديسمبر/كانون الأول 2023، والتي قُتل فيها تسعة مقاتلين من الجيش الإسرائيلي، بمن فيهم ضباط كبار. لقد مرت سنة وأربعة أشهر منذ ذلك الحين. وفي الحي الذي تعرض للتدمير إلى حد كبير حتى ذلك الحين، استؤنفت أنشطة حماس بقوة منذ فترة طويلة. كل هذا يحدث على بعد كيلومتر واحد فقط من الحدود الإسرائيلية.

ولكن المسار القاتم للأحداث لم يمنع وزير الامن إسرائيل كاتس من نشر مجموعة من الكليشيهات الفارغة مساء الجمعة ــ عندما كان الجيش يعرف بالفعل عن الموت وكانت الشائعات تنتشر بين المدنيين. وأكد كاتس أن الجنود يقاتلون بشجاعة، وأن الجيش الإسرائيلي يتصرف بقوة، وأن الإنجازات عظيمة. ولكن المخاطر لا تزال كبيرة. في هذه الأثناء، قالت مصادر سياسية وعسكرية للصحافيين إن الجيش سيوسع أنشطته قريبا ويستعد للسيطرة على أراض إضافية في قطاع غزة.

لكن في الواقع، خلف الكواليس، يمر الجيش الإسرائيلي بمرحلة من الإحباط. وهذا هو السبب الذي دفع وزراء الحكومة، وعلى رأسهم بتسلئيل سموتريتش، إلى مهاجمة رئيس الأركان إيال زامير في اجتماع عقد يوم الثلاثاء الماضي. ويبدأ زامير ببطء في إعداد هؤلاء الوزراء للواقع: إن التحرك العسكري القوي ضد حماس سوف يتطلب قوات كبيرة وقدراً كبيراً من الوقت. وليس هناك ما يضمن أن تؤدي هذه المفاوضات إلى استسلام فلسطيني أو أن يتم في نهايتها إطلاق سراح جميع الأسرى الأحياء وهم على قيد الحياة. ويواجه الجيش الإسرائيلي صعوبة متزايدة في تجنيد جنود الاحتياط، نظرا لتراكم أعباء الخدمة (على خلفية الغضب إزاء تهرب المتشددين الدينيين، بدعم من الحكومة).

وبالإضافة إلى ذلك، فإن إسرائيل لا تستطيع تجويع سكان غزة إلى الأبد. ومع تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، فمن المتوقع أن تتزايد الضغوط العالمية لاستئناف قوافل المساعدات. ولا يرغب الجيش الإسرائيلي في تولي إدارة الإمدادات بدلاً من المنظمات الدولية وحماس، لسببين: الأول هو أن هذا النشاط يتطلب وجوداً كبيراً للقوات على مدى فترة من الوقت، وقد يؤدي إلى المزيد من الضحايا.

كل هذه الأمور واضحة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وربما لبعض الوزراء أيضاً. ولكن هذه المقترحات لا تتوافق ببساطة مع التطلعات الإيديولوجية للفصائل اليمينية المتطرفة في الائتلاف، والتي تريد احتلالاً عسكرياً طويلاً، وطرد الفلسطينيين على أوسع نطاق ممكن من قطاع غزة، وعودة المستوطنات. أما نتنياهو فإن إطالة أمد الحرب يخدم جهوده في البقاء السياسي ويخلق حالة طوارئ دائمة، وهو ما يجعل من الصعب على الاحتجاج والمعارضة اتخاذ خطوات فعالة ضده.

وفي الأيام الأخيرة، تم طرح بديل أيضاً، ظهر في المحادثات بين حماس ووسطاء من مصر وقطر - وهو وقف إطلاق نار طويل الأمد، والذي من شأنه أن يشمل إطلاق سراح جميع الرهائن مقابل الإفراج الجماعي عن السجناء الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل. ولكن مثل هذه الخطوة سوف تتطلب من الحكومة تعليق طموحاتها البعيدة المدى، على أمل أن تنتهك حماس الاتفاق في وقت لاحق، مما يسمح لها بالعودة إلى القتال والإطاحة بحكمها في قطاع غزة. والآن، في الاختيار بين مواصلة الحرب وإنقاذ الرهائن، من الواضح ما الذي يختاره نتنياهو وسموتريتش وشركاؤهما. بقدر ما يعتمد عليهم فإن القتال سيستمر. وإذا لم تتحقق الإنجازات الموعودة، فمن الممكن دائما العودة وإلقاء اللوم على الجيش.

الشخص الوحيد القادر على تغيير الصورة جذريا هو رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب. وفي الأسابيع الأخيرة، نادرا ما تحدث ترامب عن ما يحدث في قطاع غزة. كما أن لديه مجالات أخرى ذات اهتمام، أبرزها حرب التعريفات الجمركية، والحرب بين روسيا وأوكرانيا، والاتفاق النووي الجديد الذي يجري تشكيله بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي إشارة نادرة نسبيا إلى غزة، قال ترامب يوم الثلاثاء إنه حث نتنياهو على إرسال المزيد من الغذاء والدواء إلى القطاع. في بعض الأحيان يقول الرئيس أشياء دون أي سبب واضح وراءها، ولكن من الممكن أن تكون هذه محاولة لرسم حدود الحملة من أجل إسرائيل. على أية حال، فإن الجهود القتالية الحالية في غزة لها موعد نهائي محتمل - زيارة ترامب إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر في منتصف الشهر المقبل. وبقدر ما نستطيع أن ندرك ترامب الذي لا يمكن التنبؤ بتصرفاته، يمكننا أن نفترض أنه، وفقا لطلبات مضيفيه، سوف يطلب الرئيس من نتنياهو توضيحات: ما الذي تريد إسرائيل تحقيقه في قطاع غزة ومتى؟