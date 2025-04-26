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الاحتلال يعتقل 13 مواطنا من الخليل

الأحد 27 أبريل 2025 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 13 مواطنا من الخليل



الخليل/ سما/

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 13 مواطنا من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية ان قوات الاحتلال اعتقلت المواطن رضوان محمد الجمل ونجليه بلال ويحيي، ووائل مروان الاطرش، ورائد حيمور، ومحمد اسماعيل الجمل وأبناءه الثلاثة أمير وأحمد ورمزي، عقب مداهمة منازلهم، في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: شمس محمد عيايدة، وأيسر أمين عيايدة من بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل، وغسان اسماعيل رباع، وأيسر شحادة الطل من الظاهرية جنوبا.

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