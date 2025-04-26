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فتوح يهنئ الشيخ على تعيينه نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير نائبا لرئيس دولة فلسطين

الأحد 27 أبريل 2025 10:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فتوح يهنئ الشيخ على تعيينه نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير نائبا لرئيس دولة فلسطين



رام الله / سما/

هنأ رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، حسين الشيخ، على تعينيه نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائبا لرئيس دولة فلسطين.

وقال فتوح: إن هذه الثقة الكبيرة تعكس الإيمان العميق بدوره النضالي، ومكانته الوطنية المشرفة، في ظل التحديات الخطيرة التي تواجه شعبنا وقضيتنا العادلة.

وتابع: "نحن على يقين بأن الأخ حسين الشيخ سيقوم بمهامه الجديدة بثبات واقتدار، وسيكون سندا قويا في معركة شعبنا لنيل حقوقه المشروعة".

وأضاف: "نجدد دعمنا الكامل له في مهامه الجديدة، متمنين له التوفيق والنجاح في تعزيز صمود شعبنا وتمسكه بالثوابت الوطنية حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

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