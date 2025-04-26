  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ايران :تفجيرات ميناء رجائي في حاويات بيكربوانات الصوديوم المستخدمة في الصواريخ

الأحد 27 أبريل 2025 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ايران :تفجيرات ميناء رجائي في حاويات بيكربوانات الصوديوم المستخدمة في الصواريخ



طهران/ وكالات/

 ارتفعت حصيلة الانفجار الضخم، الذي وقع يوم أمس السبت، في ميناء الشهيد رجائي في جنوب إيران، إلى 18 قتيلا على الأقل، وإصابة 800 بجروح، في حصيلة جديدة، أوردها التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الأحد.

وذكر التلفزيون الايراني، أنه تمت السيطرة على الحريق، لكن لم يخمد بعد"، فيما يتصاعد دخان كثيف أسود من ورائه.

وقد وقع الانفجار يوم أمس في إحدى الحاويات بالميناء دون معرفة الأسباب، ما أحدث خسائر مادية بإحدى مباني الميناء.

وقالت مصادر ايرانية ان التفجيرات كانت في حاويات تجتوي على مادة بيكربونات الصوديوم المستخدمة في صناعة الصواريخ ووقودها السائل.

الأكثر قراءة اليوم

هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يبدأ إقامة "منطقة آمنة" جديدة في رفح تمهيدا لنقل غزيين إليها

القسام تنشر مشاهد لعملية إنقاذ أسرى إسرائيليين من نفق قصفه الاحتلال

"حماس": قدمنا رؤية واضحة ومتزنة لوقف الحرب على غزة

رسميا.. حسين الشيخ نائباً لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دولة فلسطين

حسين الشيخ نائبا للرئيس عباس

الجيش الإسرائيلي يهدد بتوسيع الهجوم على غزة

"تفاصيل تجارب مرعبة".. نيويورك تايمز" تكشف تقنية إسرائيلية في حرب غزة تثير مخاوف من انتشارها عالميا

الأخبار الرئيسية

وفد "حماس" يغادر القاهرة يعد مشاورات مكثفة مع المسؤولين المصريين ..

الليكود يطالب بالتحقيق: "تحريض على قتل نتنياهو وقطع رأسه"

41 يوما على عودة الحرب على غزة .. شهداء وجرحى بالعشرات ..

photo_2025-04-26_18-43-04

جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين وإصابة 6 آخرين في معارك قطاع غزة

هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يبدأ إقامة "منطقة آمنة" جديدة في رفح تمهيدا لنقل غزيين إليها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية