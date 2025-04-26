ايران :تفجيرات ميناء رجائي في حاويات بيكربوانات الصوديوم المستخدمة في الصواريخ

طهران/ وكالات/

ارتفعت حصيلة الانفجار الضخم، الذي وقع يوم أمس السبت، في ميناء الشهيد رجائي في جنوب إيران، إلى 18 قتيلا على الأقل، وإصابة 800 بجروح، في حصيلة جديدة، أوردها التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الأحد.

وذكر التلفزيون الايراني، أنه تمت السيطرة على الحريق، لكن لم يخمد بعد"، فيما يتصاعد دخان كثيف أسود من ورائه.

وقد وقع الانفجار يوم أمس في إحدى الحاويات بالميناء دون معرفة الأسباب، ما أحدث خسائر مادية بإحدى مباني الميناء.

وقالت مصادر ايرانية ان التفجيرات كانت في حاويات تجتوي على مادة بيكربونات الصوديوم المستخدمة في صناعة الصواريخ ووقودها السائل.