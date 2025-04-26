وفد "حماس" يغادر القاهرة يعد مشاورات مكثفة مع المسؤولين المصريين ..

سما / وكالات /

غادر وفد قيادة حركة "حماس"، مساء السبت، العاصمة المصرية القاهرة، بعد إجراء محادثات وقف إطلاق النار مع مسؤولين مصريين.

وقالت حركة حماس في بيان لها، إن وفد الحركة برئاسة محمد درويش رئيس المجلس القيادي للحركة وعضوية باقي أعضاء المجلس، غادروا العاصمة المصرية القاهرة بعد أن أجرى محادثات ومشاورات مكثفة مع المسؤولين المصريين تناولت الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة وكافة القضايا ذات الصلة.

واستعرض الوفد رؤية الحركة للوصول إلى صفقة شاملة تحقق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والإغاثة والإعمار، وتم التوافق على بذل المزيد من الجهود واستمرار التواصل لإنجاح الجهود المبذولة بهذا الصدد، وفق البيان.

وأشارت حركة حماس، إلى أنه جرى تناول الوضع الإنساني في قطاع غزة بعد شهرين من الحصار المطبق ومنع الاحتلال إدخال المساعدات والمواد الغذائية والطبية للقطاع، وضرورة التحرك العاجل لإيصال المساعدات واحتياجات القطاع للمواطنين.

وكان وفد الحركة قد وصل فجر السبت إلى القاهرة، وضمّ رئيس المجلس القيادي فيها محمد درويش، وأعضاء المجلس القادة خالد مشعل وخليل الحية وزاهر جبارين ونزار عوض الله.

وأشارت حماس إلى أنّ الوفد بدأ ظهر اليوم لقاءاته مع المسؤولين المصريين لبحث رؤية حركة حماس لوقف وإنهاء الحرب وتبادل الأسرى على قاعدة الصفقة الشاملة بما يتضمن الانسحاب (الإسرائيلي) الكامل والإعمار.

وفي وقتٍ سابق السبت، أكد الناطق باسم حركة حماس جهاد طه، أنّ التواصل مع الوسطاء مستمر وهم يبذلون جهوداً ومساعي للوصول إلى اتفاق يوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وعبّر طه في تصريحات صحفية عن آماله أن تنجح جهود الوسطاء في الأيام القادمة وتبلور اتفاقاً يخدم قضايا شعبنا، مشيراً إلى أن الحركة قدمت رؤية واضحة ومتزنة لوقف العدوان تشمل الانسحاب ووقف إطلاق النار والإعمار والأسرى وتشكيل إدارة مستقلة لقطاع غزة.