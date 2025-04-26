41 يوما على عودة الحرب على غزة .. شهداء وجرحى بالعشرات ..

غزة / سما/

واصلت طائرات الاحتلال لقصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٤١ لعودة الحرب مخلفة اعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية ارتقى منذ فجر السبت ٣٦ شهيدا وعشرات المصابين.

واستهدف الاحتلال خلال ال ٢٤ ساعة الماضية الصيادين بشكل مباشر اربع مرات على الاقل ما ادى لاستشهاد صياد واصابة نحو عشرة اخرين.

وصباح اليوم استشهدالصياد مصطفي حجازي اللحام واصيب صياد آخر خلال عملهما في بحر خان يونس جنوب قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال استهدف الصيادين مقابل بحر النصيرات حيث اصيب ستة صيادين وببحر شمال القطاع حيث اصيب اثنين من الصيادين.

جنوب القطاع

وادّت غارة اسرائيلية على خيام النازحين قرب أبراج طيبة بخان يونس إلى استشهاد الطفل عاهد محمد صباح واصابة ١٢ اخرين بجراح.

واستشهد مواطن بقصف على عبسان شرق خان يونس الليل الماضي.

وفي رفح واصل جيش الاحتلال تدمير المربعات السكنية بحي تل السلطان غرب المدينة.

وتمكنت فرق الصليب الأحمر من اخراج عدد من المحاصرين في خربة العدس منذ ثلاثة أسابيع وقد اعتقل جيش الاحتلال اربعة منهم.

وسط القطاع

وجدد جيش الاحتلال قصفه للمنطقة الوسطى

واستشهد مواطن على الاقل مصابون إثر قصف جوي إسرائيلي على برج القدس في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وكان خمسة مواطنين ارتقوا في دير البلح اربعة منهم باستهداف كفي شوب كرزة وسط المدينة وخامس باستهداف منزله بالمخيم.

كما استشهد أربعة مواطنين باستهداف تجمع لهم ببلدة الزوايدة وسط القطاع .

وهم الشقيقان معاذ وأحمد فؤاد أبو مزيد، علي أبو مزيد وعبد الله أبو مزيد

غزة والشمال

ومساء السبت ارتقى شهيدان وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال منطقة الزرقا في حي التفاح بغزة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أنه وصل مشافي القطاع ٥٦ شهيد بينهم سبعة شهداء انتشال و ١٠٨ إصابة خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٥١٤٩٥ شهيد و ١١٧٥٢٤ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣ م.

وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (٢١١١ شهيد، ٥٤٨٣ اصابة).