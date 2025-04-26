"التعاون الإسلامي" تعرب عن أسفها لقرار الولايات المتحدة رفع الحصانة عن "الأونروا"

جدة/سما/

أعربت منظمة التعاون الإسلامي اليوم السبت، عن أسفها للقرار الأميركي برفع الحصانة القانونية عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، مؤكدة ضرورة احترام الدول جميع التزاماتها بموجب مـيثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية امتيازات وحصانات المنظمة الدولية ومؤسساتها.

وأكدت المنظمة في بيان لها، على الدور الحيوي الذي لا غنى عنه والذي لا يمكن استبداله لهذه الوكالة الأممية، والذي يشكل شريان حياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة التي تشهد حرب إبادة جماعية منذ 17 شهراً.

ودعت المنظمة الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في قرارها تجاه الأونروا واستئناف تمويلها، والضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال، للوفاء بالتزاماتها تجاه هذه الوكالة الأممية التي تعبر عن التزام ومسؤولية المجتمع الدولي تجاه تقديم الخدمات الأساسية إلى اللاجئين الفلسطينيين وحماية حقوقهم لحين تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وخاصة القرار 194.

كما جددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي إلى ضرورة وضع حد لجريمة الإبادة الجماعية والتجويع والحصار التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.