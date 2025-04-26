حسين الشيخ يشكر الرئيس عباس..

رام الله/سما/

وجه حسين الشيخ، رسالة شكر للرئيس محمود عباس شكره فيها على ترشيحه لمنصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس دولة فلسطين.

وقال الشيخ: "سيدي الرئيس الأمين المؤتمن، شكرا واجباً صادقاً على ثقتك. وعهد الله وفلسطين والشهداء أن نصون الأمانة ونحفظ الثقة التي منحتموني إياها. شكراً بحجم الوفاء الذي أنت أهله وصاحبه".

وأضاف: "فخامة الرئيس العالي شخصاً ونصاً، عالي الهمة في زمن الهموم الثقيلة وزمن الالتباس والرمل. سادنُ وربّان سفينة بلادنا التي تتلاطمها الأمواج العالية والعاصفة، وعلى الدوام أنت الأحرص على أن تصل شاطئ الأمان بما يليق بشعبنا العظيم وبطولاته الجسام نحو حرية مشتهاة ودولة هي حصيد تضحيات ثقيلة. وأنت الثابت على عهد وعُهدة فلسطين. الاسم الحركي للوطن العربي والكون".

كما توجه بالشكر إلى أعضاء اللجنة التنفيذية على دعمهم وإسنادهم ووقفتهم، ودورهم النضالي الثابت لأجل بلادنا وحريتها، ودعم مواقف السيد الرئيس ورؤيته وقراراته وآخرها هذا القرار.