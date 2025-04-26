  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حسين الشيخ يشكر الرئيس عباس..

السبت 26 أبريل 2025 09:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
حسين الشيخ يشكر الرئيس عباس..



رام الله/سما/

وجه حسين الشيخ، رسالة شكر للرئيس محمود عباس شكره فيها على ترشيحه لمنصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس دولة فلسطين.

وقال الشيخ: "سيدي الرئيس الأمين المؤتمن، شكرا واجباً صادقاً على ثقتك. وعهد الله وفلسطين والشهداء أن نصون الأمانة ونحفظ الثقة التي منحتموني إياها. شكراً بحجم الوفاء الذي أنت أهله وصاحبه".

وأضاف: "فخامة الرئيس العالي شخصاً ونصاً، عالي الهمة في زمن الهموم الثقيلة وزمن الالتباس والرمل. سادنُ وربّان سفينة بلادنا التي تتلاطمها الأمواج العالية والعاصفة، وعلى الدوام أنت الأحرص على أن تصل شاطئ الأمان بما يليق بشعبنا العظيم وبطولاته الجسام نحو حرية مشتهاة ودولة هي حصيد تضحيات ثقيلة. وأنت الثابت على عهد وعُهدة فلسطين. الاسم الحركي للوطن العربي والكون".

كما توجه بالشكر إلى أعضاء اللجنة التنفيذية على دعمهم وإسنادهم ووقفتهم، ودورهم النضالي الثابت لأجل بلادنا وحريتها، ودعم مواقف السيد الرئيس ورؤيته وقراراته وآخرها هذا القرار.

الأكثر قراءة اليوم

محاولات للتوصل إلى صفقة جديدة في غزة قبل زيارة ترامب لدول الخليج ..

أمر إخلاء لـ3 مناطق شمال غزة

استطلاع: أغلبية إسرائيلية ساحقة تؤيّد وقف الحرب بغزة وغالبية ترى أنها تستمرّ لأسباب سياسيّة

أسعار صرف العملات في فلسطين

حسين الشيخ نائبا للرئيس عباس

باراك: نتنياهو يقود "إسرائيل" نحو الهاوية وحربنا في غزة عبثية وترامب تخلى عن فكرة التهجير..

بتعاون ميتا ومايكروسوفت وجوجل..إسرائيل طوّرت أدوات ذكاء اصطناعي استخدمتها خلال الحرب لقتل آلاف الفلسطينيين

الأخبار الرئيسية

photo_2025-04-26_18-43-04

جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين وإصابة 6 آخرين في معارك قطاع غزة

هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يبدأ إقامة "منطقة آمنة" جديدة في رفح تمهيدا لنقل غزيين إليها

الرئيس يترأس اجتماع التنفيذية -a8f70c50-b453-4f5a-86b0-fcacf2cbc59a

رسميا.. حسين الشيخ نائباً لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دولة فلسطين

photo_2025-04-26_18-10-24

عائلات أسرى إسرائيليين: الضغط العسكري لنتنياهو على غزة “يقتل أبناءنا”

10 شهداء في غارات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية