جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين وإصابة 6 آخرين في معارك قطاع غزة

القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، عن مقتل جنديين وإصابة 6 آخرين في معارك قطاع غزة أمس الجمعة.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، سمح الجيش الإسرائيلي بالإعلان عن مقتل النقيب "عيدو فولوخ" - ضابط في سلاح المدرعات، في معارك شمال قطاع غزة.

كما سمحت الشرطة الإسرائيلية بالإعلان عن مقتل "نيتع يتسحاك كاهانا"، من وحدة اليماس "المستعربين" في معارك بقطاع غزة.

ونشر مراسل إذاعة جيش الاحتلال: "تفاصيل التحقيق الأولي حول الاشتباك في الشجاعية الذي قُتل فيه ضابط الجيش الإسرائيلي، ومقاتل حرس الحدود"، وهي كالتالي:

1. قوة من لواء الاحتياط 16، التي تعمل في حي الشجاعية، خرجت لتنفيذ عملية هجومية في أطراف الحي، على بُعد نحو كيلومتر ونصف من السياج الحدودي بين "إسرائيل" وقطاع غزة. قامت القوة بعمليات تمشيط وتدمير بنى تحتية، وبعد ذلك بقيت في المنطقة لتنفيذ كمين بواسطة مقاتلي وحدة "يمّاس" (الوحدة المستعربة التابعة لحرس الحدود).



2. في حوالي الساعة 16:25 (أمس)، وصلت خلية مسلحة إلى موقع الكمين الذي نصبه مقاتلو "يمّاس"، ودارت اشتباكات بالأسلحة النارية داخل مبنى في حي الشجاعية، أسفرت عن مقتل مقاتل "يمّاس".

3. فور وقوع الاشتباك مقتل الجندي، بدأ قتال لإخلاء القوات، الأمر الذي تطلّب استدعاء قوات إضافية إلى الموقع لإخراج المقاتلين من الكمين. استمر قتال الإخلاء لمدة ساعتين كاملتين، وخلالها أطلقت خلايا مسلحة تابعة لحماس ما لا يقل عن خمس مرات النار باتجاه قوات الإخلاء.

4. في البداية، تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع على مركبة "همر" عسكرية كانت متجهة لإخلاء المصابين، مما أسفر عن إصابة أحد المقاتلين بجروح متوسطة. لاحقًا، أُطلق صاروخان مضادان للدروع باتجاه دبابة من الكتيبة 46، دون وقوع إصابات.

5. في الساعة 17:39، أي بعد نحو ساعة من الاشتباك الأول الذي قُتل فيه مقاتل "يمّاس"، أُطلق صاروخ مضاد للدروع مرة أخرى على دبابة أخرى من الكتيبة 46، وهذه المرة أصاب الهدف، مما أدى إلى مقتل ضابط من الكتيبة وإصابة مقاتل آخر بجروح طفيفة.

6. بعد نحو نصف ساعة، أُطلق صاروخ مضاد للدروع مرة أخرى على إحدى القوات، وفتح المسلحون النار بالأسلحة الخفيفة، مما أسفر عن إصابة اثنين من المقاتلين بجروح متوسطة.

فيما نقلت القناة 12 العبرية عن تحقيق للجيش الإسرائيلي، أن عمليات إخلاء المصابين من الشجاعية كانت معقدة واستمرت لساعتين وشهدت 5 اشتباكات مع المقاومة.