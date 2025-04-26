هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يبدأ إقامة "منطقة آمنة" جديدة في رفح تمهيدا لنقل غزيين إليها

القدس المحتلة/سما/

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم، بأن جيش الاحتلال بدأ بإقامة "منطقة آمنة" جديدة في رفح تمهيدا لنقل غزيين إليها.

وأشارت هيئة البث إلى أن المنطقة الآمنة" الجديدة تقع بين محور موراغ والحدود المصرية.

وفي تفاصيل "المنطقة الآمنة" التي بدأ الجيش الإسرائيلي في إقامتها برفح، قالت القناة: "بدأ الجيش الإسرائيلي بإنشاء منطقة إنسانية جديدة في جنوب قطاع غزة في رفح، بين محور "موراج" ومحور فيلادلفيا على الحدود المصرية، والتي سيُسمح للفلسطينيين من جميع أنحاء قطاع غزة بالعبور إليها - بما في ذلك من المنطقة الإنسانية في المواصي بعد اجتيازهم الفحص الأمني .المنطقة المحددة خالية حاليًا من السكان."

ووفقًا للخطة، سيتم إنشاء مدينة خيام في المنطقة الجديدة لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى السكان الفلسطينيين عبر شركات مدنية - شركات أمريكية على مال يبدو.

وأضافت القناة: "يعارض الجيش الإسرائيلي توزيع المساعدات الإنسانية بنفسه، ولذلك تم إعداد خطة شاملة تفصل السكان الفلسطينيين عن المسلحين، وتسمح أيضًا بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون أن تصل إلى حماس.