مظاهرة في ستوكهولم تندد بالإبادة والتهجير في غزة (فيديو)

ستوكهولم/سما/

تظاهر مئات الأشخاص، السبت، في العاصمة السويدية ستوكهولم تنديدا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ورفضا لخطط تهجير الشعب الفلسطيني.

وانطلقت المسيرة من منطقة أودنبلان باتجاه مقر وزارة الخارجية السويدية، حيث طالب المتظاهرون الحكومة السويدية بالضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ورفع المشاركون لافتات كُتبت عليها عبارات من قبيل: “إسرائيل الصهيونية ارحلي من فلسطين”، و”الولايات المتحدة المجرمة ارحلي من الشرق الأوسط”، و”لا للإبادة”، إلى جانب لافتات أخرى جاء فيها: “ستُهزم الصهيونية وتنتصر المقاومة”، و”لا للتهجير ولا للإبادة”، و”المدارس والمستشفيات تُقصف”.

وردد المتظاهرون هتافات ضد خطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، منها: “الحرية لفلسطين”، و”لا لخطة ترامب ونتنياهو”.

بدورها، عبّرت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، عبر منشور على منصة “إكس”، عن قلقها العميق إزاء عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. وقالت: “أشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن مخزونات برنامج الأغذية العالمي في غزة قد استُنفدت بالكامل”. ودعت ستينرغارد إلى ضرورة استئناف إدخال المساعدات الإنسانية فورا وعلى نطاق أوسع، مؤكدة أن “معاناة المدنيين في غزة هائلة”، مشددة على أن على إسرائيل احترام التزاماتها الإنسانية بموجب القانون الدولي.