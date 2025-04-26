وزير بريطاني يطالب إسرائيل بالتحقيق في استهداف عمال الإغاثة بغزة

لندن/سما/

دعا وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر، السبت، إسرائيل للتحقيق في جميع الهجمات التي استهدفت بها عمال الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة.

جاء ذلك في منشور له على “إكس”، عقب اعتراف إسرائيل بقصف دار ضيافة تابعة للأمم المتحدة بغزة، في 19 مارس/ آذار الماضي.

وأكد فالكونر، على ضرورة حماية موظفي الإغاثة الإنسانية وعدم استهدافهم تحت أي ظرف من الظروف.

وقال: على إسرائيل، التي اعترفت بمسؤوليتها عن الهجمات على منشآت الأمم المتحدة في غزة، أن تحقق في جميع الهجمات التي استهدفت عمال الإغاثة، وأن تحاسب المسؤولين عنها، وأن تضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

وفي 19 مارس الفائت، استهدفت قوات الجيش الإسرائيلي، دارَي ضيافة تابعتين لمكتب خدمات المشاريع التابع للأمم المتحدة (UNOPS) في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأسفر الهجوم عن مقتل موظف أممي بلغاري الجنسية وإصابة 5 من موظفي العمليات بالأمم المتحدة.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي نفى في البداية التصريحات التي أشارت إلى تورط عساكره في الهجوم، إلا أنه أقرّ في بيان صدر الخميس، أن الهجوم نفذه بالفعل جنود إسرائيليون.

كما أقرّ الجيش الإسرائيلي أن الموظف الأممي بلغاري الجنسية، قُتل نتيجة قذيفة أُطلقت من دبابة، فيما برر الهجوم بأن الجنود “لم يتعرفوا على المبنى باعتباره تابعًا للأمم المتحدة”، وأنهم استهدفوه بناءً على تقييم بوجود “عناصر معادية” داخله.