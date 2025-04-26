  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

عائلات أسرى إسرائيليين: الضغط العسكري لنتنياهو على غزة “يقتل أبناءنا”

السبت 26 أبريل 2025 08:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
عائلات أسرى إسرائيليين: الضغط العسكري لنتنياهو على غزة “يقتل أبناءنا”



القدس المحتلة/سما/

قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، السبت، إن الضغط العسكري الذي تمارسه تل أبيب على حركة حماس يهدد حياة أبنائهم المحتجزين.

ونشرت عائلات الأسرى بيانا على منصة “إكس”، أكدت فيه أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن إعادة أبنائهم عبر الضغط العسكري “كذب”.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يستعد الـ59 أسيرا المحتجزين في غزة.

ويأتي البيان عقب نشر كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو يظهر عملية إنقاذ أسرى إسرائيليين من نفق تعرض لقصف إسرائيلي قبل أيام، في إطار الإبادة التي ترتكبها تل أبيب بدعم أمريكي على القطاع.

وأوضحت العائلات أنه سبق وأن حذرت من أن الضغط العسكري سيؤدي إلى قتل المحتجزين، لكن نتنياهو لم يستمع لهم، رغم استعداد حركة حماس، لإطلاق سراح الأسرى.

وأكدت عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة أن نتنياهو من يرفض الصفقة.

وشددت على ضرورة إعادة المحتجزين دفعة واحدة، مهددة بـ”إسقاط نتنياهو إذا رفض ذلك”.

من جانبه، قال يهودا كوهين، والد الجندي الإسرائيلي المحتجز، نمرود كوهين: “الأحياء الذين ما زالوا في الأسر قد يصبحون قتلى بفضل نتنياهو”.

وأضاف: “هدف نتنياهو هو المماطلة وكسب الوقت والبقاء في منصبه، وقد حوّل نمرود والرهائن منذ زمن إلى بيادق على رقعة الشطرنج الخاصة به”.

وتابع كوهين: “إذا رفض نتنياهو إنهاء الحرب وإعادة الجميع دفعة واحدة، علينا العمل على الإطاحة به من أجل إنقاذ المحتجزين”.

وفي وقت سابق السبت، دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين إلى التظاهر، مساء اليوم، للمطالبة بإعادة ذويهم إلى منازلهم.

وأكدت العائلات في بيانهم على ضرورة توصل حكومة نتنياهو، إلى اتفاق مع حماس، يقضي بإعادة المحتجزين الإسرائيليين الـ59 دفعة واحدة.

ولطالما حذرت كتائب القسام، في بيانات سابقة، من المماطلة الإسرائيلية في استئناف اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وما تحمله من مخاطر على حياة الأسرى جراء تعمد إسرائيل قصف المواقع التي يوجدون بها.

وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9 آلاف و500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

الأكثر قراءة اليوم

ترامب يقول إنه ضغط على نتنياهو بشأن مساعدات غزة

محاولات للتوصل إلى صفقة جديدة في غزة قبل زيارة ترامب لدول الخليج ..

أمر إخلاء لـ3 مناطق شمال غزة

استطلاع: أغلبية إسرائيلية ساحقة تؤيّد وقف الحرب بغزة وغالبية ترى أنها تستمرّ لأسباب سياسيّة

أسعار صرف العملات في فلسطين

باراك: نتنياهو يقود "إسرائيل" نحو الهاوية وحربنا في غزة عبثية وترامب تخلى عن فكرة التهجير..

حسين الشيخ نائبا للرئيس عباس

الأخبار الرئيسية

هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يبدأ إقامة "منطقة آمنة" جديدة في رفح تمهيدا لنقل غزيين إليها

الرئيس يترأس اجتماع التنفيذية -a8f70c50-b453-4f5a-86b0-fcacf2cbc59a

رسميا.. حسين الشيخ نائباً لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دولة فلسطين

10 شهداء في غارات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة

20250426065406

الجيش الإسرائيلي يهدد بتوسيع الهجوم على غزة

photo_2025-04-26_15-11-29

القسام تنشر مشاهد لعملية إنقاذ أسرى إسرائيليين من نفق قصفه الاحتلال

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية