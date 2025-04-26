  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الحوثيون: استهدفنا حاملة طائرات أمريكية وهاجمنا بمسيّرتين هدفين إسرائيليين في يافا وعسقلان

السبت 26 أبريل 2025 06:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون: استهدفنا حاملة طائرات أمريكية وهاجمنا بمسيّرتين هدفين إسرائيليين في يافا وعسقلان



صنعاء/سما/

أعلنت حركة "أنصار الله" اليمينة (الحوثيون) أنها استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" وقطع حربية شمالي البحر الأحمر وهاجمت هدفين إسرائيليين في يافا وعسقلان، بطائرات مسيّرة.

وقال المتحدث العسكري بالسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان له: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يشنها العدو الإسرائيلي وبدعم أمريكي على إخواننا في غزة. نفذ سلاح الجو المسيّر في القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين متزامنتين بطائرتين مسيرتين، أولاهما استهدفت هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، والأخرى استهدفت هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة".

وأضاف سريع: "في إطار الرد على العدوان الأمريكي المستمر على بلدنا بشكل يومي نفذ سلاح الجو المسير والقوات البحرية عملية عسكرية مشتركة استهدفت القطع الحربية المعادية وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" شمالي البحر الأحمر وذلك بعدد من الطائرات المسيّرة".

وجدد سريع تأكيد "القوات المسلحة اليمنية، أنها مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية إلى عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة بوتيرة متصاعدة، مستعينة في ذلك بالله عز وجل، وأنها لن تتوقف عن ذلك مهما كان حجم العدوان الأمريكي على بلدنا، وأنها ستواجه التصعيد الأمريكي بتصعيد مماثل، وأن العمليات العسكرية ستستمر في البحرين الأحمر والعربي في استهداف كافة الأهداف المعادية حتى وقف العدوان على غزة، ورفع الحصار عنها".

ويأتي هذا البيان بعد ساعات قليلة وإعلان حركة "أنصار الله" استهدافها قاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية في النقب بصاروخ بالستي.

الأكثر قراءة اليوم

ترامب يقول إنه ضغط على نتنياهو بشأن مساعدات غزة

بعد مقتل نائب سرية وإصابة آخرين في رفح.. كاتس: المخاطر كبيرة والأثمان غالية

الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لمقاتلين فلسطينيين يطلقون صاروخا نحو قواته

محاولات للتوصل إلى صفقة جديدة في غزة قبل زيارة ترامب لدول الخليج ..

أمر إخلاء لـ3 مناطق شمال غزة

استطلاع: أغلبية إسرائيلية ساحقة تؤيّد وقف الحرب بغزة وغالبية ترى أنها تستمرّ لأسباب سياسيّة

باراك: نتنياهو يقود "إسرائيل" نحو الهاوية وحربنا في غزة عبثية وترامب تخلى عن فكرة التهجير..

الأخبار الرئيسية

photo_2025-04-26_15-11-29

القسام تنشر مشاهد لعملية إنقاذ أسرى إسرائيليين من نفق قصفه الاحتلال

photo_2025-04-26_15-30-31

أول تعليق من "إسرائيل" على انفجار ميناء بندر عباس الإيراني

680c04884c59b73a692e4a96

"تفاصيل تجارب مرعبة".. نيويورك تايمز" تكشف تقنية إسرائيلية في حرب غزة تثير مخاوف من انتشارها عالميا

damar-1-news-4-1-730x438

29 شهيدا في قصف إسرائيلي متفرق على غزة منذ فجر السبت

2211237595

"حماس": قدمنا رؤية واضحة ومتزنة لوقف الحرب على غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية