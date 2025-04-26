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انتهاء الجولة الثالثة: المحادثات النووية بين طهران وواشنطن تستأنف في مسقط في 3 أيار

السبت 26 أبريل 2025 05:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتهاء الجولة الثالثة: المحادثات النووية بين طهران وواشنطن تستأنف في مسقط في 3 أيار



وكالات/سما/

انتهت الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة الأميركية التي عقدت في سلطنة عُمان، اليوم السبت، بعد إعلان الجانبين إحراز تقدم في الاجتماعات الأخيرة.

قوال وزير الخارجية العماني، بعد انتهاء جولة اليوم، إن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران تضمنت مناقشة المبادئ والأهداف الأساسية والجوانب الفنية.

وأشار إلى أن الطرفين حددا طموحًا مشتركًا للتوصل إلى اتفاق قائم على الاحترام المتبادل والالتزامات الدائمة.

وأعلن أن الجولة المقبلة من المباحثات ستعقد باجتماع رفيع المستوى آخر مقرر مبدئيا في الثالث من أيار/ مايو المقبل.

وعقد الخبراء اجتماعا أولا قبل انطلاق المفاوضات بين وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بشكل غير مباشر مع مبعوث ترامب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، عبر وسطاء عمانيين.

وجاء ذلك بعد أسبوع من جولة ثانية في روما وصفها الجانبان بأنها بناءة. وتهدف الاجتماعات غير المباشرة على مستوى الخبراء في مسقط، والتي استمرت لساعات، إلى وضع إطار لاتفاق نووي محتمل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، للصحافيين، في عُمان "لا تزال إيران متمسكة بموقفها المبدئي بشأن ضرورة إنهاء العقوبات الجائرة، وهي مستعدة لبناء الثقة بشأن الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي".

وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مقابلة مع مجلة "تايم" نشرت أمس، الجمعة، "أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق مع إيران"، لكنه كرر تهديده بشن عمل عسكري ضد إيران إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.

وبعد وقت قصير من بدء عراقجي وويتكوف محادثات غير مباشرة، أفادت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية بوقوع انفجار هائل في ميناء الشهيد رجائي قرب مدينة بندر عباس بالجنوب، مما أسفر عن إصابة مئات الأشخاص.

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