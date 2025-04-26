مركز حقوقي: عدد شهداء الصحافة بغزة هو الأعلى في العالم

غزة/سما/

أكد مركز حقوقي فلسطيني أن إسرائيل تتعمد قتل الصحفيين في قطاع غزة بهدف ترهيبهم ومنعهم من نقل الحقيقة ووقائع الإبادة الجماعية التي تواصل ارتكابها منذ 7 أكتوبر 2023 إلى العالم.

جاء ذلك في بيان للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (مستقل)، أدان فيه "جريمة اغتيال إسرائيلية لصحفي فلسطيني وزوجته وابنته كانوا يسيرون قرب منزلهم في دير البلح وسط القطاع".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة غزة، ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي منذ 2023، إلى 212 صحفيًا، عقب استشهاد الصحفي سعيد أبو حسنين، متأثراً بإصابته بقصف استهدفه برفقة زوجته وابنته، الأربعاء.



وقال المركز: "استمرار استهداف وقتل الصحفيين بشكل متصاعد يظهر بما لا يدع مجالا للشك أن القتل عمدي ومقصود بهدف ترهيبهم وتخويفهم ومنعهم من نقل الحقيقة للعالم وتغييب نقل وقائع الإبادة ضد المدنيين بغزة".

وشدد على أن استهداف الصحفيين بغزة "جزء لا يتجزأ من جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة".

وأوضح أن عدد الصحفيين الشهداء بغزة منذ بدء الإبادة وبينهم 13 صحفية هو "الأعلى في العالم منذ بدء الإحصاء للقتلى الصحفيين في 1992".

وذكر المركز الحقوقي أن الغالبية العظمى من الصحفيين قُتلوا خلال "غارات جوية، سواء من الطائرات الحربية وطائرات الاستطلاع، بينما قتل آخرون جراء إطلاق النار عليهم من قناصة".

وعد القتل العمد للصحفيين "جريمة حرب تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وفقًا للمادة 8 من نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة".

وذكّر المركز بأن حرية الصحافة والتعبير مكفولة وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وطالب المركز، المجتمع الدولي بـ"إدانة استهداف العاملين بالصحافة بشكل علني والضغط على دولة الاحتلال لوقف استهدافهم بشكل فوري، والعمل دون تأخير على توفير حماية دولية للمدنيات والمدنيين بغزة"، محذرًا من أن استمرار إفلات إسرائيل من العقاب يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الصحفيين وعائلاتهم بلا رادع.



ودعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لـ"التسريع باتخاذ إجراءات عملية لإنجاز التحقيق بالجرائم المرتكبة على إقليم دولة فلسطين، بما فيها جرائم قتل الصحفيين، الذين يدفعون حياتهم ثمنًا لإظهار الحقيقية".

وبشكل متكرر، يندد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة بأشد العبارات "بالاستهداف الممنهج للصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين"، ويطالب الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وكافة الهيئات الصحفية الدولية "بإدانة هذه الجرائم وملاحقة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحاكم الدولية".